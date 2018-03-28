Kadın 23. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Şirin karşı karşıya geliyor!

Fox TV'nin popüler dizisi Kadın son bölüm sonrası yeni bölüm fagmanı izleyicilerle paylaşıldı. Kadın son bölüm izleyicilerin pek beğenisini kazanmasa da yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Kadın 23. Bölüm fragmanı Sarp'ın Şirin ile karşılaşmasını gösteriyor!

KAFADALARDA SORU İŞARETLERİ

Salı akşamlarının iddialı dizilerinden Kadın'da 23. bölüm fragmanı akıllara pek çok soru getirdi. Şirin, Bahar ile ilgili olarak Sarp'a ne diyecek? Bu karşılaşmayı kendisine için bir avantaja mı dönüştürmeye çalışacak. Sarp'ın çıkagelmesi Bahar ile Arif arasındaki durumu nasıl etkileyecek?

KADIN 23. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 23. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Son bölümü sıkıcı bulduğunu beliryen Kadın izleyicileri yeni fragmanla heyecanlandılar. Tabii Kadın 23. Bölüm fragmanına en çok verilen tepki Sarp'ın ilk karşılaştığı kişinin Şirin olması ile ilgili. Dizinin en nefret edilen karakteri Şirin'in bu karşılaşmayı nasıl bir kötülük için kullanacağı merak ediliyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?