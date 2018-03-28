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Kadın 23. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Şirin karşı karşıya geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Kadın son bölüm sonrası 23. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Kadın 23. Bölüm fragmanında Bahar'ı aramakta olduğu görülen Sar, Şirin ile karşılaşıyor. Kadın yeni bölümde Sarp ile Şirin'in karşılaşmasından ne doğacak? Arif ile Bahar'ın durumunda bir değişiklik olacak mı? İşte Kadın 23. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

Kadın 23. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Şirin karşı karşıya geliyor!

Fox TV'nin popüler dizisi Kadın son bölüm sonrası yeni bölüm fagmanı izleyicilerle paylaşıldı. Kadın son bölüm izleyicilerin pek beğenisini kazanmasa da yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Kadın 23. Bölüm fragmanı Sarp'ın Şirin ile karşılaşmasını gösteriyor!

KAFADALARDA SORU İŞARETLERİ

Salı akşamlarının iddialı dizilerinden Kadın'da 23. bölüm fragmanı akıllara pek çok soru getirdi. Şirin, Bahar ile ilgili olarak Sarp'a ne diyecek? Bu karşılaşmayı kendisine için bir avantaja mı dönüştürmeye çalışacak. Sarp'ın çıkagelmesi Bahar ile Arif arasındaki durumu nasıl etkileyecek?

KADIN 23. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 23. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Son bölümü sıkıcı bulduğunu beliryen Kadın izleyicileri yeni fragmanla heyecanlandılar. Tabii Kadın 23. Bölüm fragmanına en çok verilen tepki Sarp'ın ilk karşılaştığı kişinin Şirin olması ile ilgili. Dizinin en nefret edilen karakteri Şirin'in bu karşılaşmayı nasıl bir kötülük için kullanacağı merak ediliyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır. Kadın son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

Kadın 22. bölüm izle

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