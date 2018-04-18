Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 25. son bölümü Fox TV'de hayranları ile buluştu. Özge Özpirinççi ile Caner Cindoruk'un başrolünde oynadığı Kadın, salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümün ertesinde Kadın 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Alp, kendisinden saklanan gerçeklerin peşine düşüyor. Bu yüzden Pırıl ve çocuklar ile Amerika'ya gitmekten vazgeçiyor. Suat ise bir yandan Alp'i diğer yandan Şirin'i takip ettirerek kontrolü elinde tutmak istiyor. Öbür taraftan Bahar'a bulunan iliğin Şirin'e ait olması, bir yandan sevinç yaratırken diğer yandan bunu Bahar'a nasıl kabul ettireceklerini düşündürüyor. İşte Kadın 26. yeni bölüm fragmanı ve Kadın son bölümü...

KADIN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 26. son bölümde Bahar'a iliğin bulunduğu müjdesi veriliyor. Fakat şimdilik Şirin'e ait olduğu söylenmiyor. Bahar, bu müjde ile sevinirken iliğin Şirin'e ait olması olasılığına karşı "Aman Allah korusun" diye tepki veriyor. Diğer yandan Şirin ise Alp'e ulaşmaya ve ona gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşı Levent ile bazı fotoğraflar gönderiyor. Fotoğraflar, Bahar ve çocuklara mı ait?