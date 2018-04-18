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Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Kadın 25. son bölümü dün akşam Fox TV'de heyecanla izlendi. Özge Özpirinççi'nin başrolünde oynadığı dizinin son bölümü sonrasında Kadın 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde, Alp, Pırıl ile Suat'ın kendisinden sakladıklarını öğrenince Amerika'ya gitmekten vazgeçip gerçeklerin peşine düşer. Suat ise adamları ile Şirin'i takip ettirmektedir. Diğer taraftan Bahar'a bulunan iliğin Şirin'e ait olması durumu zora sokmaktadır. İşte Kadın 26. yeni bölüm fragmanı ve Kadın 25. son bölümü..

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 25. son bölümü Fox TV'de hayranları ile buluştu. Özge Özpirinççi ile Caner Cindoruk'un başrolünde oynadığı Kadın, salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümün ertesinde Kadın 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Alp, kendisinden saklanan gerçeklerin peşine düşüyor. Bu yüzden Pırıl ve çocuklar ile Amerika'ya gitmekten vazgeçiyor. Suat ise bir yandan Alp'i diğer yandan Şirin'i takip ettirerek kontrolü elinde tutmak istiyor. Öbür taraftan Bahar'a bulunan iliğin Şirin'e ait olması, bir yandan sevinç yaratırken diğer yandan bunu Bahar'a nasıl kabul ettireceklerini düşündürüyor. İşte Kadın 26. yeni bölüm fragmanı ve Kadın son bölümü...

KADIN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 26. son bölümde Bahar'a iliğin bulunduğu müjdesi veriliyor. Fakat şimdilik Şirin'e ait olduğu söylenmiyor. Bahar, bu müjde ile sevinirken iliğin Şirin'e ait olması olasılığına karşı "Aman Allah korusun" diye tepki veriyor. Diğer yandan Şirin ise Alp'e ulaşmaya ve ona gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşı Levent ile bazı fotoğraflar gönderiyor. Fotoğraflar, Bahar ve çocuklara mı ait?

Kadın 25. son bölümü izlemek için tıklayın

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...

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