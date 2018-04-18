Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 25. son bölümü Fox TV'de hayranları ile buluştu. Özge Özpirinççi ile Caner Cindoruk'un başrolünde oynadığı Kadın, salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümün ertesinde Kadın 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Alp, kendisinden saklanan gerçeklerin peşine düşüyor. Bu yüzden Pırıl ve çocuklar ile Amerika'ya gitmekten vazgeçiyor. Suat ise bir yandan Alp'i diğer yandan Şirin'i takip ettirerek kontrolü elinde tutmak istiyor. Öbür taraftan Bahar'a bulunan iliğin Şirin'e ait olması, bir yandan sevinç yaratırken diğer yandan bunu Bahar'a nasıl kabul ettireceklerini düşündürüyor. İşte Kadın 26. yeni bölüm fragmanı ve Kadın son bölümü...
Kadın 26. son bölümde Bahar'a iliğin bulunduğu müjdesi veriliyor. Fakat şimdilik Şirin'e ait olduğu söylenmiyor. Bahar, bu müjde ile sevinirken iliğin Şirin'e ait olması olasılığına karşı "Aman Allah korusun" diye tepki veriyor. Diğer yandan Şirin ise Alp'e ulaşmaya ve ona gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşı Levent ile bazı fotoğraflar gönderiyor. Fotoğraflar, Bahar ve çocuklara mı ait?
Kadın 25. son bölümü izlemek için tıklayın
Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır.
Şirin, Sarp'a ulaşma planına Levent'i de dahil ediyor! #kadın @kadindizifox pic.twitter.com/2GHUgvKhCV— FOX (@FOXTurkiye) 17 Nisan 2018
Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...
Bahar, Şirin'in iliğini almayı kabul edecek mi? Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. #kadın @kadindizifox pic.twitter.com/Lp63TD51x2— FOX (@FOXTurkiye) 17 Nisan 2018
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