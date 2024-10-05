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  4. Kadın cinayetlerini duyunca sessiz kalamadı! Ezgi Mola adeta öfke kustu! 'Kafasına vura vura...'

Kadın cinayetlerini duyunca sessiz kalamadı! Ezgi Mola adeta öfke kustu! 'Kafasına vura vura...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 08:38
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Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere tepkiler büyüyor. Fatih'teki iki kadın cinayetini duyan Ezgi Mola adeta öfke kustu. Ünlü oyuncu suçluların ceza çekmesi gerektiğini söyleyerek 'Bunun suç olduğu insanlara kafasına vura vura anlatılmalı' diyerek sert çıktı.

Kadın cinayetlerini duyunca sessiz kalamadı! Ezgi Mola adeta öfke kustu! 'Kafasına vura vura...'

Tüm Türkiye Fatih'te yaşanan vahşeti konuşuyor. Semih Çelik isimli kişi, İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Katil zanlısının olaydan kısa bir süre önce bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Bu yaşananlara ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Kadın cinayetleri Ezgi Mola'ya soruldu. Ünlü oyuncu adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

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ÖFKE KUSTU

Suçluların cezasını çekmesi gerektiğini ve hapse girmesi gerektiğini savunan Ezgi Mola 'Her gün yeni bir şey duymaktan maf olduk. Bu vahşet nasıl bitecek? İnsanlar suçlular çektiğinde, hapse girdiğinde... Adalet yerini bulduğunda bitecek...

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'YASA OLMASI GEREKİYOR'

Bu kadın cinayetleri korkunç bir halde ve ne yazık ki hiçbir şey yapılmıyor... Biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Bu kader olamaz. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Yasa olması gerekiyor. Bunun sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Böyle giderse kadın cinayetleri bitmeyecek. Suçlu ceza çekmeli, suçlu hapse girmeli. Bunun suç olduğu insanlara kafasına vura vura anlatılmalı' diyerek adeta öfke kustu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ezgi Mola
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