Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler söyleyen AK Partili isim disipline sevk edildi: Kesin ihracı isteniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

"PARTİMİZCE KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamza Dağ şunları kaydetti:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.

Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."