Kadın'da Şirin ve Sarp'ın özel fotoğrafları ortaya mı çıkıyor? Kadın dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın, 61. yeni bölümüyle 7 Mayıs Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içine giriyor. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

Kadın'ın yeni bölümünde Sarp kimsenin beklemediği bir hamle yapıyor. Sarp, Bahar ve çocuklara daha yakın olabilmek için, Bahar'ın oturduğu apartmanda bir ev kiralıyor. Sarp çocuklarını da alarak pencereye çıkınca, kendisini gören Arif şoke oluyor.