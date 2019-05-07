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Kadın'da Şirin ve Sarp'ın özel fotoğrafları ortaya mı çıkıyor? Kadın dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 01:59 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde, çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapıyor. Bahar ise ailesini toparlayarak artık gerçeklerin açığa çıkmasını istiyor. Ancak Bahar, Sarp'a Şirin'le ilgili gerçekleri soruyor. Sarp'ın 'Öylesine bir kızdı' demesi üzerine Şirin, Bahar'ın bilmediği fotoğraflar olduğunu söylüyor. İşte Kadın dizisi 61. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kadın'da Şirin ve Sarp'ın özel fotoğrafları ortaya mı çıkıyor? Kadın dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın, 61. yeni bölümüyle 7 Mayıs Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içine giriyor. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

Kadın'ın yeni bölümünde Sarp kimsenin beklemediği bir hamle yapıyor. Sarp, Bahar ve çocuklara daha yakın olabilmek için, Bahar'ın oturduğu apartmanda bir ev kiralıyor. Sarp çocuklarını da alarak pencereye çıkınca, kendisini gören Arif şoke oluyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.
Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

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