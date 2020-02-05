Kadın dizisi ekrana böyle veda etti! Kadın 81. ve final bölümü izle

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Kadın'ın final bölümüne Raif ve Ceyda ile Arif ve Bahar'ın çifte düğünleri damga vurdu.

KADIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.

