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Kadın dizisi ekrana böyle veda etti! Kadın 81. ve final bölümü izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2020 01:05 | Son Güncelleme

Fox TV'de 3 sezondur yayınlanan Kadın dizisi, 81. son bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Kadın final bölümünde Sarp'ı öldüren ve Bahar'a her türlü kötülüğü yapan Şirin, akıl sağlığını kaybettiği için akıl hastanesine yatırıldı. Bahar ve Arif görkemli bir düğünle evlendi. Final sahnesinde ise Bahar Çeşmeli yazdığı kitabı çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle tanıttı. İşte Kadın dizisi final sahnesi ve yaşananlar.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Kadın'ın final bölümüne Raif ve Ceyda ile Arif ve Bahar'ın çifte düğünleri damga vurdu.

KADIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.

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