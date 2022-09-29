Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?

Memurların emeklilik yaşlarını belirleyen kriterlerden biri de mesleğe giriş tarihleridir. Bu tarihe göre emeklilik yaşı hesaplanır. Ayrıca kadın ya da erkek oluşu da kişinin emeklilik hakkı kazanacağı yaşı belirlemede etkendir. Kadın öğretmenler de emekli olmak için 20 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmalıdırlar. Emeklilik yaşları ilk sigortalı oldukları güne göre değişiklik gösterir.

Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur?

1999 yılında ve 1999 yılından sonra işe girmiş olan kadın öğretmenler için belirlenen 20 hizmet yılı tamamlanmış olmalıdır. Bunun dışında 58 yaşı doldurmuş olma koşulu da aranır.

Eğer 1999 yılından önce işe başlanmışsa yine 20 hizmet yılını tamamlamış olması gerekir. Ancak bu durum yalnızca kadın öğretmenler için geçerlidir. 20 hizmet yılını doldurmuş olan her kadın öğretmen haziran ya da temmuz ayında olma koşulu ile emeklilik için başvuruda bulunma hakkı kazanmış olur.

Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Hizmet süresi şartını ve yaş şartını yerine getiren her kadın öğretmen emekli olmaya hak kazanır. Ancak bu noktada ilk işe giriş tarihleri son derece önem taşır. 1999 yılı Eylül ayı öncesinde hizmete başlayan kadın öğretmenler emekli olabilmek için:

20 hizmet yılını doldurmuş olmalıdır.

Belirtilen yaş sınırına ulaşmış olmalıdır.

Yaş grupları emeklilik için hizmet süresini doldurmaya 2 yıl ya da 16 tam yıl arası kalmış olmasına göre değişebilir. Buna göre emeklilik yaşları da 38 ile 55 yaş arası değişkenlik göstermektedir.

Emeklilik yaşlarını hesaplamak için ilk sigortalı oldukları tarih baz alınır. Eylül 1999 tarihinden sonra devlet memurluğu, Sosyal Sigortalar Kurumuna ya da Bağ-Kura bağlı olarak çalışan kadın öğretmenlerin emekli olabilmek için şu şartları tamamlamış olması gerekir:

25 hizmet yılı

58 yaş zorunluluğu



