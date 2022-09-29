Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olma şartları kadın çalışanlar ve erkek çalışanlar için farklıdır. Ancak genel olarak sigorta primi gün sayısı, çalışılan yıl ve emeklilik yaşı koşullarını yerine getiren her çalışan emekli olabilir. Emekli olma şartları Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur için de farklılık gösterir.

Çalışan erkekler emeklilik yaşı hesaplaması yaparken öncelikle ilk sigortalı oldukları tarihi baz almalıdırlar. Emeklilik yaşları ise ilk işe giriş yılına göre 44 ila 61 yaş arası değişiklik gösterebilir. Çalışan kadınlar emeklilik yaşı hesaplama için erkeklerde olduğu gibi ilk işe giriş tarihlerini baz almalıdırlar. Bunun dışında doldurmakla yükümlü oldukları çalışılan gün sayısı 20 yıldır. Erkekler için ise gün sayısı değişkendir.

İşe başlama tarihi, kadınlara ve erkeklere göre farklı olan yaş haddi, çalışılan statü gibi birçok sebep emeklilik yaşını etkiliyor. Devlet tarafından belirlenen yaşa ulaşıldığı hâlde sigorta primi gün sayısını tamamlamayan kişiler de yaş durumundan emekli olabiliyor.

İlk çalışma günleri 1999 Eylül ayı ile 30 Nisan 2008 yılları arasında olan kişiler eğer Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olacaklarsa emekli olmaları için 25 yıl sigortalı olma süresi (4500 iş günün tamamlamış olmak) kriteri aranıyor. Bu şartlar sağlandıysa kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekliye ayrılarak emekli maaşı almaya başlayabiliyor.

Polisler kaç yaşında emekli olur?

Mesleklere göre emekli olma şartları değişebilir. Polisler için de aynı durum geçerlidir. Polisler için emeklik yaşı da diğer memurlarda aranan kriterlere göre farklılık gösterir. Başka memuriyetlerde emeklilik şartı olarak kadınlarda 58 yaş erkekler için ise 60 yaş sınırı vardır.

Ancak polis memurları için emeklilik yaş sınırı 52 olarak belirlenmiştir. Bir polis memuru emekli olmak için 25 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmalıdır. Bu meslek için ayrıca yıpranma payı da göz önüne alınmaktadır. Emekli olmak isteyen polis memuru 25 yıllık hizmet süresini doldurduğu takdirde bu yıpranma payı hakkını kullanır ve 52 yaşında emekli olma hakkı kazanır.

Öğretmenler kaç yaşında emekli olur?

Öğretmenler için emeklilik koşulları da yaş ve hizmet gün sayısı şartına bağlıdır. Kadın öğretmenler 58 yaşını doldurduğu takdirde emekli maaşı almaya başlar. Erkek öğretmenler için bu yaş sınırı 61 olarak belirlenmiştir.

Hemşireler kaç yaşında emekli olur?

Hemşireler için belirlenmiş olan yaş sınırı 60 ile 65 arası değişkenlik gösterir. Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan kişiler için 5400 gün ile emeklilik imkânı da vardır.



