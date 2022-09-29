Polisler kaç yaşında emekli olur? Polislerin emeklilik yaşı kaçtır?

Emeklilik yaşı tüm mesleklerde ve farklı kurumlara bağlı olarak çalışan kişilerde değişiklik gösterir. Bunun dışında ilk işe giriş tarihi, çalışılan sektör, çalışanın kadın ya da erkek oluşu gibi durumlar da emeklilik yaşını belirlemede geçerli koşullardır. Polis memurlarının emeklilik şartları diğer memurlardan farklılık gösterir.

Polisler kaç yaşında emekli olur?

Normal şartlar altında memurların emeklilik yaşı kadınlar için 58 erkekler için ise 60 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak polislerde mesleki yıpranma payı mevcuttur. Mesleki yıpranma payı sebebiyle polisler için emeklilik yaşı zorunluluğunu 52 olarak belirlenmiştir.

Çalışma hayatında 20 hizmet süresini tamamlayan polis memurları ek olarak 5 yıllık bir mesleki yıpranma payı hakkı elde ederler. Doldurma zorunluluk bulunan 25 yıllık mecburi hizmet süresinden bu 5 yıllık yıpranma payı düşülür.

Polislerin emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Polis memurları için zorunluk emeklilik yaşı 55 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen bu yaş kriteri zorunluluğu, görevde olması şartıyla geçerlidir. Bir polis memuru 55 yaşından önce istifa ettiği durumda erken emeklilik hakkından yararlanamaz. İstifa eden polis memurları için kadınlarda 58 yaş şartı zorunluluğu vardır. Erkekler için ise bu yaş zorunluluğu 60 olarak belirlenmiştir. Polis memurlarının emeklilik yaşını hesaplarken 23 Mayıs 2002 tarihi göz önünde bulundurulur.

Bu tarihe kadar ya da bu tarihten sonraki hizmet süreleri farklı şekilde değerlendirilir. Emeklilik yaşı da bu şekilde hesaplanır. Belirtilen bu tarihten sonrası için kalan hizmet günlerine göre emeklilik yaşı bulunur. Buna göre:

Bir polis memurunun 25 yıllık hizmet şartına 2 yıldan az bir süre kaldıysa memur 44 yaşında emekli olabilir.

25 yıla 5 yıldan daha fazla zaman kaldıysa 47 yaşına dek tüm ödemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

6,5 yıldan fazla süre için ödeme yapacak olan polis memurları için emeklilik yaşı da 48'dir.



