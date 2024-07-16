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    4. Kadın sürücü ve trafik polisi arasında ilginç diyalog! Sis lambası açık olduğu için ceza yedi... "Sis lambası ne bilmiyordum ki"

    Kadın sürücü ve trafik polisi arasında ilginç diyalog! Sis lambası açık olduğu için ceza yedi... "Sis lambası ne bilmiyordum ki"

    16.07.2024 13:18
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 13:18
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popülerliğe ulaşarak viral oldu. Arabasını yeni aldığını söyleyen bir kadın sis lambası açık olduğu için trafik polisi tarafından durduruldu ve ceza yedi. O anlarda genç kadın kendisini, "Sis lambası ne bilmiyordum ki. Arabam yeni" diyerek savundu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntüler kadın sürücü ve trafik polisi arasında geçen diyaloglara ev sahipliği yaptı.

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    Polisin kendisine ceza yazma nedenini soran kadın sis lambasının açıklaması yüzünden ceza yazıldığını öğrenen kadın,"Bilmiyorum ki bunu. Yeni araba bu ama bilmiyordum ama ya affetseniz" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ikna oldum şahsen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hava sisli değil diyor" yorumunu yaptı.

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