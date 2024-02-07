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    4. Kadının elindeki hamburgeri almak isteyen güvercin saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Ne olduğunu bile anlayamadı

    Kadının elindeki hamburgeri almak isteyen güvercin saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Ne olduğunu bile anlayamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii bölgesinde bir fast food zincirine yemek yemek için giden Tammy Taylor isimli bir kadın aç bir güvercinin saldırısına uğradı. Elindeki hamburgeri alabilmek için genç kadının yüzüne saldıran güvercin korku dolu anlar yaşattı. Güvercinin saldırısı nedeniyle Taylor'un yaralandığı belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii şehrinin Honululu bölgesinde kuzeniyle birlikte öğle yemeğine giden bir kadın ilginç anlar yaşadı. Bir fast food zincirinden hamburger yiyen Tammy Taylor isimli bir kadının yanına bir güvercin geldi. Büyük bir hızla Taylor'un omzuna çıkarak yüzüne doğru hareketlenen güvercin hamburgeri gagalamaya başladı.

    "HAYIRI CEVAP OLARAK KABUL ETMEDİ"

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    Güvercinin kendisine saldırmasıyla büyük bir şok yaşadığını ifade eden Taylor, "Dışarıdaki masalara geçer geçmez güvercinlerin gözü bizim üzerimize çevrilmişti. Güvercin ilk önce masamıza doğru uçtu. Ona birkaç patates verdim. Ardından ise üzerine doğru geldi ve suratıma hamle yaptı. Hayırı cevap olarak kabul etmedi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika güvercin
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