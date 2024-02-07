Kadının elindeki hamburgeri almak isteyen güvercin saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Ne olduğunu bile anlayamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii şehrinin Honululu bölgesinde kuzeniyle birlikte öğle yemeğine giden bir kadın ilginç anlar yaşadı. Bir fast food zincirinden hamburger yiyen Tammy Taylor isimli bir kadının yanına bir güvercin geldi. Büyük bir hızla Taylor'un omzuna çıkarak yüzüne doğru hareketlenen güvercin hamburgeri gagalamaya başladı.

"HAYIRI CEVAP OLARAK KABUL ETMEDİ"

Güvercinin kendisine saldırmasıyla büyük bir şok yaşadığını ifade eden Taylor, "Dışarıdaki masalara geçer geçmez güvercinlerin gözü bizim üzerimize çevrilmişti. Güvercin ilk önce masamıza doğru uçtu. Ona birkaç patates verdim. Ardından ise üzerine doğru geldi ve suratıma hamle yaptı. Hayırı cevap olarak kabul etmedi" dedi.