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    4. Çapkınlığı ehliyetsiz araba kullanmaya benzetti! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Erkek dediğin ara sıra fındık kıracak"

    Çapkınlığı ehliyetsiz araba kullanmaya benzetti! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Erkek dediğin ara sıra fındık kıracak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan ikili ilişkilere dair yaptığı bir paylaşımla gündeme gelen genç kadın çapkınlığı ehliyetsiz araba kullanmaya benzetti. Genç kadının "Erkek dediğin ara sıra fındık kıracak ama yakalanmamayı da bilecek" sözleri gündem yarattı. Genç kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Sosyal medyadan aldatma ve ikili ilişkilere dair yaptığı bir paylaşımla gündem gelen kullanıcının sözleri çok konuşuldu. 'Çapkınlık ehliyetsiz araba sürmek gibidir' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda genç kadın, "Erkek dediğin ara sıra fındık kıracak ama yakalanmamayı da bilecek. Yakalandığında da 'Hanım öğrendi mahvoldum' diye ağlamayacak. Çapkınlık ehliyetsiz araba kullanmaya benzer. Hangi noktada kontrol var, nerede çevirme var bilmiyorsan o direksiyona geçmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Erkek dediğin bence bunu yapmamalı sevgi sadakat önemli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görmezden gelin işte en iyisi" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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