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Kadınların kavgasında silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü!

22.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta komşuların kavgası ortalığı savaş alnına çevirdi. İki kadın arasında başlayan tartışmaya erkeklerin de dahil olmasıyla olay büyüdü. Kavganın tarafları silah, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bir kişinin yaralandığı kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Kadınların kavgasında silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü!

Dehşet düşüren olay, dün 17.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerinde olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

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Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı kavga
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