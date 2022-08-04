Kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söylemişti! Iskra Lawrence iç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi

Bir dönem başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu" olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Her fırsatta beden olumlama yapan ve büyük beden modeller arasında en öne çıkan isimlerden olan ünlü isim son olarak "Memelere özgürlük" kampanyasına destek vermişti.

''Herkesin sahip olduğu şey neden bu kadar tabu olmak zorunda, erkekler gizlemezken biz neden göğüs uçlarımızı gizlemek zorundayız" diyerek kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söyleyen Iskra Lawrence iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti.

KENDİYLE BARIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

31 yaşındaki model, iç giyim markası Lounge tarafından tasarlanan yeşil dantelli şık bir iç çamaşırı giyerek kıvrımlarının havasını attı.

Anne olduktan sonra kendiyle daha çok barıştığını söyleyen model "Külotlarımla dolaşmak ve kimsenin benim hakkımdaki fikirleri umurunda olmayan kendimi yeniden keşfetmek istedim" demişti.



