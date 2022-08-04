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Kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söylemişti! Iskra Lawrence iç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi

04.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller arasında öne çıkan isimlerden biri de Iskra Lawrence... Sıfır beden konusundaki duruşuyla tanınan model geçtiğimiz dönemlerde iddialı pozlara imza atmıştı. Kadınlarda meme uçunun tabu olmaktan çıkması gerektiğini söyleyen Iskra Lawrence son olarak dantelli iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını sergiledi.

Kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söylemişti! Iskra Lawrence iç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi

Bir dönem başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu" olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Her fırsatta beden olumlama yapan ve büyük beden modeller arasında en öne çıkan isimlerden olan ünlü isim son olarak "Memelere özgürlük" kampanyasına destek vermişti.

''Herkesin sahip olduğu şey neden bu kadar tabu olmak zorunda, erkekler gizlemezken biz neden göğüs uçlarımızı gizlemek zorundayız" diyerek kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söyleyen Iskra Lawrence iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti.

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KENDİYLE BARIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

31 yaşındaki model, iç giyim markası Lounge tarafından tasarlanan yeşil dantelli şık bir iç çamaşırı giyerek kıvrımlarının havasını attı.

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Anne olduktan sonra kendiyle daha çok barıştığını söyleyen model "Külotlarımla dolaşmak ve kimsenin benim hakkımdaki fikirleri umurunda olmayan kendimi yeniden keşfetmek istedim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence
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