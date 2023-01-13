Kadir Çöpdemir kimdir, gerçek ismi ne? MasterChef konuğu Kadir Çöpdemir aslen nereli, evli mi, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye bu akşam ünlüler özel bölümüyle ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde 2022 şampiyonunun belirlendiği yarışmada bugün eğlenceli dakikalar yaşanacak. Birbirinden sürpriz isimlerin yer aldığı yarışmada Kadir Çöpdemir'de var. Mavi takımda yarışacak olan Kadir Çöpdemir hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Kadir Çöpdemir kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Kadir Çöpdemir aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

KADİR ÇÖPDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kadir Çöpdemir, 1967 yılında Elazığ'da babasının çalıştığı şeker fabrikasının lojmanında doğmuştur. Babası Sıtkı Çöpdemir, Annesi Ayşe Çöpdemir'dir. Asıl adı Abdülkadir Geylani Çöpdemir'dir. Çocuklu İki ablası vardır. Altı yaşına kadar Elazığ'da yaşar. Babasının Eskişehir'e tayiniyle aile taşınır. İlk okulu, ortaokulu ve liseyi Eskişehir'de okudu.

1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan 1987 yılında mezun olmuştur.

1987 yılında, Güneri Civaoğlu'na ait Yat dergisinde pikajör olarak işe başlar. Muhtelif gazete ve dergilerde çalışır. Aktüel dergisinde müzik sayfaları hazırladı.

1992 yılında radyoculuk meslek hayatına Türkiye'nin ilk özel radyosu Süper FM'in ilk DJ (disc-jokey)'i olarak başlamıştır. Maksat Muhabbet isimli programı yıllarca Süper FM, Klas FM, Roket FM gibi radyolarda başarıyla sürdürdükten sonra, 1994 yazında star ekranlarında sundu. 2002 yılında Radyo D'de çalışırken Hasan Kaçan'dan, Ekmek Teknesi'ndeki Kirli rolü için telefon gelir. 2004 yılında NTV'de Gerçeğin Ta Kendisi adlı programı yaptı.

2006 – 2007 yılları arasında Beyazıt Öztürk ile 'Biri Bana Anlatsın' adlı programını sundu.

2007 -2008 yıllarında NTV'de 'Hiç Bunları Kendine Dert Etmeye Değer mi' isimli bir talk show'u Demet Akbağ ile sundu.

2010 Mart ayından itibaren TRT Haber'de "Söz Millette" adlı bir sokak röportajları programını sundu.2012 yılından beri de "Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor" adlı talk-show programı yapmaktadır.

Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

KADİR ÇÖPDEMİR EVLİ Mİ?

Kadir Çöpdemir, Üniversiteden tanıştığı biri ile 1988 yılında evlendi. 1994 yılında boşandı.

Gülgün Yıldız adında bir hanım ile 7 yıl nişanlı kaldıktan sonra 2005 yılında ayrıldılar.

Kadir Çöpdemir, 2014 yılında "Mihrap Yerinde" dizisinde, Yasemin Yalçın, Zafer Algöz, ile başrolde oynadı.

Filmleri:

2014 - Mihrap Yerinde

2011 - 2013 - Avrupa Avrupa

2010 - Halil İbrahim Sofrası

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2

2006 - Sınav

2005 - Deli Duran

2005 - Kızma Birader

2004 - Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı

2002 - Ekmek Teknesi



