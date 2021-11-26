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Kadir Ezildi gözyaşlarına boğuldu! ''Babamı hatırlamıyorum ve affetmiyorum!''

26.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik Benim İşim programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen başarılı sunucu Kadir Ezildi, Katarsis progmında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ezildi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadir Ezildi gözyaşlarına boğuldu! ''Babamı hatırlamıyorum ve affetmiyorum!''

TCL'de yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile ekran kariyerine başlayan ve Temizlik Benim İşim yarışmasıyla ününe ün katan başarılı sunucu Kadir Ezildi, hayatına dair bilinmeyenlerini Gökhan Çınar'a anlattı.

''ANNEMLE İKİ KUMA GİBİYİZ''

Annesi Ümran Hanım ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi, annesiyle ilgili, ''Ben çocukken anneme çok düşkündüm. Babamın yanına hiç gitmezmişim. Annemle çok büyük bir bağımız var ama hayatta anlaşamayız. İki kuma gibiyiz evde. Fikirlerimiz uymaz, çok büyük kavgalar ederiz. '' ifadelerini kullandı.

''BİR GÜN BİLE KISKANMADIM''

Babasıyla yıllardır görüşmediğini ve ne yaptığına dair en ufak bir fikri olmadığını belirten Kadir Ezildi, babasıyla ilgili şunları söyledi:

Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı biri değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi. Babamla çok sıkı fıkı bir ilişkim yoktu. Allah şahidim yukarıda, bir gün olsun kıskanmadım. Çünkü o ilgiyi seven biri değildim. Seven biri olsaydım onu kendime hırs ederdim ve bir şekilde onlara yapışırdım ama böyle bir ilgi benim çok hoşuma gitmiyor. İrite oluyorum, soğuma geliyor. Bir tek anneannem bana ilgi gösterdiğinde zoruma gitmez.

Babamı çok görmedim, 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı ama kardeşim için çok zor oldu. Babasından ayrılışı, onun için çok büyük bir depresyon oldu.

''İSTER İSTEMEZ DUVAR ÖRÜYORSUNUZ''

Şimdi diyeceksiniz, 'İnsan babasını nasıl bırakır?' ama karşı tarafa yaşattığı şeyler, insanın hayatını elinden alıyorsa, bazı şeyleri götürüyorsa ve onlar bir daha geri gelemiyorsa, o insana karşı ister istemez duvar örüyorsunuz. Barışmak istemeler falan oldu ama ben ona çok söyledim 'Bana bunları bunları getirebilecek misin?' diye.


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