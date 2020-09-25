Kadir İnanır Çukur'da mı oynayacak? Flaş açıklama

Ekranların çok sevilen dizisi Çukur yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişletti. Barış Arduç ve İrem Sak gibi isimlerin dahil olduğu diziye Kadir İnanır'ın da katıldığı iddiaları vardı.

Kadrosunda Barış Arduç, İrem Sak, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan gibi yıldız isimleri barındıran Çukur reytinge doymazken bu iddia dizinin fanlarını heyecanlandırmıştı.

Ancak iddialar dair usta isimden açıklama geldi. Kadir İnanır sosyal medya hesabından 'Ben böyle bir teklif almadım' diyerek bu iddialara son noktayı koydu.



