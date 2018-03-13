Kadir İnanır’dan doktorlarıyla birlikte açıklama 'Tehlikeli bir olayla karşılaştık'

Yaklaşık 1 ay önce beyninde pıhtı atması sonucu operasyon geçiren Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli olayla karşılaştık. Bundan sonra da yine hep beraber olacağız. Bir tek ricam var. Bana burada bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın” dedi. Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra doktorları ve hayat arkadaşı Julide Kural ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısına Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı. Kadir İnanır, “Biraz tehlikeli olayla karşılaştık. Ama öncesinde inançlı bir insan olduğum için sonra da Türkiye’nin büyük doktorlarının büyük gayretleri ile şuanda hiçbir arızası olmayan sağlıklı bir adam olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans, büyük bir mutluluk. Başından beri benim yaşadığım bu olaya gösterdiğiniz ilgiye, dikkate teşekkür ederim. Ortalama bir aydır Türkiye’nin her tarafından bana gösterilen sevginin, saygının ve duaların rakamını size söylemeyeceğim. Çok büyük. Bana hayatta güzel duygularla yaşama heyecanı veren bu olgulara hayatım boyunca hep saygılı ve sevgili kalacağım. Bundan sonra da yine hep beraber olacağız. Bir tek ricam var. Bana burada bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın. Geldiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

'ŞU ANDA TEHDİT EDİCİ KRİTİK BİR DURUM YOK'

Ünlü oyuncunun aynı zamanda arkadaşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yunus Aydın ise, “Ben Kadir Bey’in hem arkadaşı hem dostu. Uzun süredir dostuz. Kadir Bey’in geçirdiği damar tıkanması olayını 3-4 saat içerisinde organizasyonla açmak imkanı oldu” dedi. Basında ameliyat olup olmayacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Aydın, “İlk planda anjiyografi yapıldığında ilk gördüğümüz şah damarı dediğimiz bir damar darlığı vardı. O şah damarı darlığının, biz pıhtının ondan kaynaklandığını zannettik. Tıbbi olarak bu konuda haklıydık. Bunun düzeltilmesi için bir süre Ergün Bey’e hastamızı verdik. Ameliyatı yapacak olan kişi ve aynı zamanda bu ameliyat yapılmadan önce Kadir Bey’in kalbine bakılması lazım. Kadir Bey’in kalbine anjiyografi yapıldı. Bu hazırlık bize başka bir belirtiyi gösterdi ve bu da doktorumuz Ergün Bey eşliğinde Prof. Dr. İsmet Dindar tarafından anjiyografi ve stentle çözüldü. Bunu çözdükten sonra stent nedeniyle verilen ilaçlar bizi tekrar değerlendirme yapmaya itti. Çünkü beyinde geçirilmiş bir olayda bu verilen ilaçların belli bir komplikasyonu olabilirdi. Bu nedenle biz hedeflediğimiz şah damarı ameliyatını bir daha değerlendirdik. Kadir Bey’i hastanemizde yeniden incelemeye tabi tuttuk. Doktorlarımızla birlikte istişare ederek Ergün Bey’in bize verdiği bilgiyle de pıhtının kalpten geldiğine karar verdiğimiz için bu ameliyata gerek yok. Biz ekip olarak bu işi yürütüyoruz. İnşallah Kadir Bey bizim ekibimizin kendisine verdiği kurallara ve tavsiyelere harfiyen uyacak. Hepimiz mutlu sona ulaşacağız. Şuanda kritik bir tehdit edici durum yok. Normal insanın yaşam esnasında kurallara uyması lazım. Kadir Bey böyle bir şey geçirdiği için biraz daha hassas olacak ve uyacak” dedi.