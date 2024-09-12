Kadir İnanır'dan haber var! Kilo verdi ama... Yürüyüşe başladı

Geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, ameliyata alınmış ve daha sonra da tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavisi devam eden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya çıkarılmış ve sonra da taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebi ile yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastanede tedavisi süren Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Usta oyuncunun son durumunu hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kural, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Kadir İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği dile getirdi.

YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADI

Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.

'KİLO VERDİ AMA...'

Kural açıklamalarına şöyle devam etti; 'Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar.'