Kadir İnanır hastaneden taburcu oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır 20 Kasım'da, yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu 72 yaşındaki Türk sinemasının duayen isimlerinde biri olan İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilerek yoğun bakıma alındı.

Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın 21 Kasım'da aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı.

Uyutulan İnanır, ertesi gün uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Daha sonra yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, nöroloji servisindeki özel odaya alındı.

TABURCU OLDU

O günden bu yana tadavisi süren ünlü oyuncu Pazar günü taburcu edildi. İnanır, hastane çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Gazetecilere hal hatır soran İnanır, "Merhaba hoşgeldiniz. Nasılsını iyi misiniz? Çok teşekkür ederim her şey için. Sizleri de takip ediyoruz sosyal medyadaki sunumlarınızdan. Ama böyle işte bu hastalık böyle. Hastaneler insanların tedavi edilmesi için kurulan kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can veren, can suyu veren kurumlar..." dedi.

"NE OLDU ŞİMDİ"

Tam bu sırada İnanır'ın şoföri sözünü keserek pandemi nedeniyle konuşmayı kısa tutmak zorunda olduklarını söyledi ve aracın camlarını kapattı.

Kadir inanır ise şaşkınlığını gizleyemeden "Ne oldu şimdi anlamadım ki" diyerek tepki gösterdi. İnanır'ın aracı hastaneden hızla uzaklaştı.

"TAKİP SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sanatçının hastaneden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, İnanır'ın beyin damar hastalığı ön tanısıyla 20 Kasım'da hastaneye yatırıldığını ve 21 Kasım'da ameliyat edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Kendisini biraz önce uğurladık. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar."