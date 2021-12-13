MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır hastaneden taburcu oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kadir İnanır hastaneden taburcu oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

13.12.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ameliyatı olan Kadir İnanır sağlığına kavuştu. Uzun süre hastanede tedavi altında olan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklaması kısa tutulunca İnanır, "Ne oldu şimdi" diyerek tepki gösterdi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır 20 Kasım'da, yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu 72 yaşındaki Türk sinemasının duayen isimlerinde biri olan İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilerek yoğun bakıma alındı.

Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın 21 Kasım'da aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı.

Uyutulan İnanır, ertesi gün uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Daha sonra yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, nöroloji servisindeki özel odaya alındı.

TABURCU OLDU

O günden bu yana tadavisi süren ünlü oyuncu Pazar günü taburcu edildi. İnanır, hastane çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Gazetecilere hal hatır soran İnanır, "Merhaba hoşgeldiniz. Nasılsını iyi misiniz? Çok teşekkür ederim her şey için. Sizleri de takip ediyoruz sosyal medyadaki sunumlarınızdan. Ama böyle işte bu hastalık böyle. Hastaneler insanların tedavi edilmesi için kurulan kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can veren, can suyu veren kurumlar..." dedi.

"NE OLDU ŞİMDİ"

Tam bu sırada İnanır'ın şoföri sözünü keserek pandemi nedeniyle konuşmayı kısa tutmak zorunda olduklarını söyledi ve aracın camlarını kapattı.
Kadir inanır ise şaşkınlığını gizleyemeden "Ne oldu şimdi anlamadım ki" diyerek tepki gösterdi. İnanır'ın aracı hastaneden hızla uzaklaştı.

"TAKİP SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sanatçının hastaneden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, İnanır'ın beyin damar hastalığı ön tanısıyla 20 Kasım'da hastaneye yatırıldığını ve 21 Kasım'da ameliyat edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Kendisini biraz önce uğurladık. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
MasterChef'te sistem değişti! İşte veda eden yarışmacıMasterChef'te sistem değişti! İşte veda eden yarışmacı
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

'Fındık' gafı! Özel "Bu ikisi yüzünden" diyerek isim verdi

'Fındık' gafı! Özel "Bu ikisi yüzünden" diyerek isim verdi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.