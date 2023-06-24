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  4. Kafa kafaya çarpıştılar! Feci şekilde hayatını kaybetti

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci şekilde hayatını kaybetti

24.06.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Şanlıurfa'da meydana geldi. Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi yakınlarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mahmut Yolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci şekilde hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kaza, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahmut Yolcu’nun kullandığı otomobil ile M.Ö.’nün kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Yolcu ve M.Ö. ile birlikte A.Y., Ö.Ö. ve M.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mahmut Yolcu hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi kırsal Koçhisar Mahallesi’ne defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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trafik kazası Şanlıurfa

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