Kafa kafaya çarpıştılar! Feci şekilde hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kaza, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahmut Yolcu’nun kullandığı otomobil ile M.Ö.’nün kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Yolcu ve M.Ö. ile birlikte A.Y., Ö.Ö. ve M.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mahmut Yolcu hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi kırsal Koçhisar Mahallesi’ne defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

