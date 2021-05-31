Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı! 21.00'a kadar mı açık olacaklar?

Normalleşmede yeni dönem 1 Haziran itibariyle başlıyor. Hangi kısıtlamaların gevşetileceği ve hangi adımların atılacağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

SOKAK KISITLAMASI KALKACAK MI?

Hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının daraltılması saat 23.00 veya 24.00 ila sabah 05.00 arasına çekilmesi masadaki seçenekler arasında. Hafta sonu iki gün olarak uygulanan kısıtlamanın ise gevşetilmesi beklentilerden bir başkası.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir paket servis ve gel-al hizmet veren restoranlar ve kafeler belirli kurallar dahilinde açılmayı talep ediyor. Bu işletmelerin sadece açık alanların kullanılması ve kapasite sınırıyla hizmet vermeye başlaması toplantıda müzakere edilecek.

DİKKAT ÇEKEN 'SAAT' UYARISI

Kritik toplantı öncesi restoran ve kafelerin saatleriyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kafe ve restoranlarda 20.00 ya da 21.00 saat sınırının olmaması gerektiğini belirtti. Sektörün bir saat sınırı konulursa ağır darbe alacağını savunan Hakan, "Sektör, bu sefer gerçekten batacak" ifadelerine yer verdi.



