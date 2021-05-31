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Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler, kabine toplantısına çevrildi

31.05.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme bugün sona eriyor. Gözler, bugün saat 15.00'te toplanacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler, kabine toplantısına çevrildi

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme bugün sona eriyor. 1 Haziran itibarıyla Türkiye'de normalleşme kuralları uygulanmaya başlayacak. Herkesin merakla beklediği normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te başlayacak kabine toplantısı sonrasında açıklayacak.

Normalleşme kapsamında hangi kararlar alınacak? İşte masada yer alan konular...

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranların 1 Haziran itibarıyla müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.

İlk başta düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısıyla izin verilmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 24.00'e kadar esnetilmesi veya tamamen kaldırılması, hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması gündemde olacak.

Spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin 1 Haziran'dan itibaren açılması bekleniyor.

MASKE KALKIYOR

Park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda 2 metre mesafe şartıyla maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

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