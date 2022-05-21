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  4. Kafede akılalmaz olay! Otomobil bir anda daldı, yaralılar var

Kafede akılalmaz olay! Otomobil bir anda daldı, yaralılar var

21.05.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Mardin'de yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, bodrum katta bulunan ve içeride müşteriler olan bir kafeye girdi. Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kafede akılalmaz olay! Otomobil bir anda daldı, yaralılar var

Kaza gece geç saatlerde Artuklu ilçesi, 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi. Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor. Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin
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