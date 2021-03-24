Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

O3 Medya imzalı Kağıt Ev dizisinde Cihan ile Aylin, çocuklarıyla mutlu mesut yaşıyor. Çiftin çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Kağıt Ev dizisinde bu mükemmel hayatları yanlış anlamayla darmadağın oluyor.

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev’in nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor…

KAĞIT EV DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU



Kağıt Ev dizisinde Nur Fettahoğlu başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı ve Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı oynayacak. Yasak Elma dizisinden kısa bir zaman önce ayrılan Can Nergis ile, geçen sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde yer alacak.

Birsen Altuntaş’ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Kağıt Ev dizisine Çetin karakteriyle Bülent Gültekin, İnci rolüyle Tuğçe Aykut, Mert rolüyle Nejat Uygur ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterini canlandıran Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı açıklandı.