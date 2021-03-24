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Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

24.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Star TV ekranlarında başlayacak olan Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer alacak.

Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

O3 Medya imzalı Kağıt Ev dizisinde Cihan ile Aylin, çocuklarıyla mutlu mesut yaşıyor. Çiftin çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Kağıt Ev dizisinde bu mükemmel hayatları yanlış anlamayla darmadağın oluyor.

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev’in nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor…

KAĞIT EV DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Kağıt Ev dizisinde Nur Fettahoğlu başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı ve Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı oynayacak. Yasak Elma dizisinden kısa bir zaman önce ayrılan Can Nergis ile, geçen sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde yer alacak.

Birsen Altuntaş’ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Kağıt Ev dizisine Çetin karakteriyle Bülent Gültekin, İnci rolüyle Tuğçe Aykut, Mert rolüyle Nejat Uygur ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterini canlandıran Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı açıklandı.

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU

Aylin ve Cihan Fırtına, büyük kızları ‘Cemre', oğulları 'Mert' ve küçük kızları 'Melisa' ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir yaşam sürmektedir. Kariyerleri, hayatları, evleri yani kısaca çizdikleri aile tablosu mükemmeldir.

Ancak bu mükemmel yaşamları tek bir yanlış anlamayla darmadağın olmuştur. Onlar çocuklarını ve ailelerini korumak için her şeyi göze almak durumundadır…

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Erdal Beşikçioğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam behzat ç den başka hiç bir rolü tutmadı kibibirli ve behzat ç için çok yüksek para istediğinden diye duydum doğruysa tabi

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