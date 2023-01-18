Kağıthane'de kıraathaneye silahlı saldırı! Maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı

Kağıthane’deki saldırı dün akşam saat 22.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yusuf K. isimli şahsın kıraathanede olduğunu öğrenen husumetlileri, motosikletlerle geldikleri kıraathaneye ellerinde silahlar ve yüzlerinde maskelerle girdiler.

KIRAATHANEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Husumetli oldukları Yusuf K.'ya kurşun yağdıran maskeli şahıslar, kıraathaneyi savaş alanına çevirdi. Kurşunların isabet ettiği Yusuf K. ağır yaralanırken olayla ilgisi olmayan ve kıraathanede bulunan Hüseyin S. ve Sadettin Y. isimli şahsılar da kurşunların hedefi oldu.

MOTOSİKLETLERLE KAÇTILAR

Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen maskeli saldırganlar olay sonrası motosikletlerle kaçtılar. Yaralı üç kişiyi mahalle sakinleri kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken saldırı sonrası kaçan maskeli saldırganları arama çalışması başlattı.



Olay yeri inceleme ekipleri, kıraathane ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki bir evin camına da kurşun isabet ettiği görüldü. Cama isabet eden merminin şans eseri evde bulunan kimseye isabet etmediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Yusuf K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken iki kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

