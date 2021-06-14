Kahraman Babam dizisi nerede çekiliyor? Kahraman Babam dizisi oyuncuları ve karakterleri kimdir?

Show TV'de her Pazartesi yayınlanacak olan ve bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kahraman Babam dizisi, geçtiğimiz aylarda isim değişikliği yaşamış ve Kırmızı Kamyon ismi yerine Kahraman Babam ismi ile yayınlanacağı haberi duyurulmuştu. Dizi, ilk bölümünün ardından yayından kaldırılmıştı. Yeniden ekranlara gelecek olan Kahraman Babam nerede çekiliyor sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Kahraman Babam dizisi nerede çekiliyor?

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dram ve aksiyon türlerinde olan Kahraman Babam dizisi bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirecek. Kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de dizide konu alınacak. Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği diziyi Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya kaleme alacak. Önemli isimlerin rol alacağı dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmekte.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ KONUSU NE?

Dizinin ilk bölümünde, etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler verecek ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşacaktır. Herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi oldukça kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur oldukça büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tüm bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için her şeyi yapıp canını vermeye hazır olan Uğur ise sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Görkem Sevindik - Uğur

Ebrar Alya Demirbilek - Ömrüm

Nilay Deniz - Yonca

Ushan Çakır- Cem

Deniz Hamzaoğlu - Tolga

Aslı Orcan - Ayşe

Sümeyye Aydoğan - Menekşe

Tuğçe Altuğ - Zehra

Toprak Sağlam - Gönül

Fatih Al - Yavuz



