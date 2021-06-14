Kahraman Babam dizisi nerede çekiliyor? Kahraman Babam dizisi oyuncuları ve karakterleri kimdir?

Show TV'de her Pazartesi yayınlanacak olan ve bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kahraman Babam dizisi, geçtiğimiz aylarda isim değişikliği yaşamış ve Kırmızı Kamyon ismi yerine Kahraman Babam ismi ile yayınlanacağı haberi duyurulmuştu. Dizi, ilk bölümünün ardından yayından kaldırılmıştı. Yeniden ekranlara gelecek olan Kahraman Babam nerede çekiliyor sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Kahraman Babam dizisi nerede çekiliyor?
Dram ve aksiyon türlerinde olan Kahraman Babam dizisi bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirecek. Kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de dizide konu alınacak. Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği diziyi Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya kaleme alacak. Önemli isimlerin rol alacağı dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmekte.
Dizinin ilk bölümünde, etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler verecek ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşacaktır. Herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi oldukça kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur oldukça büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tüm bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için her şeyi yapıp canını vermeye hazır olan Uğur ise sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.
Görkem Sevindik - Uğur
Ebrar Alya Demirbilek - Ömrüm
Nilay Deniz - Yonca
Ushan Çakır- Cem
Deniz Hamzaoğlu - Tolga
Aslı Orcan - Ayşe
Sümeyye Aydoğan - Menekşe
Tuğçe Altuğ - Zehra
Toprak Sağlam - Gönül
Fatih Al - Yavuz
Okuyucu Yorumları 0 yorum