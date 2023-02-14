Kahramanmaraş depremini Hatay’da yaşayan Avustralyalı kadın o anları anlattı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili derinden etkiledi. Afet bölgelerinde binlerce bina yıkılırken enkaz altında kalan on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Depremlerin 9. gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Avustralyalı Chole Pickard isimli bir depremzedenin TikTok’tan anlattığı deprem anında ve sonrasında yaşadıkları gündem olmayı başardı.

TEK BİR KELİME TÜRKÇE BİLMİYOR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında yatağında uyuduğunu dile getiren Pickard, “Merhabalar, ben Türkiye’deki Hatay depreminden sağ çıktı. Günlerdir tek kelime Türkçe bilmeden insanlarla birlikte yaşıyorum. Deprem anında yatağımın altına saklandım ve her şey üzerime çöktü. Vücudumun her yeri yara içinde” dedi.

Depremden vücudundaki yaraların dışında sağlıklı bir şekilde kaçmayı başaran Pickard, “Önce yaşadıklarımı inkar edeek otelde kalmaya devam ettim. Sonrasında bir Türk ailenin yanına sığındım. Onların yeğenlerinin sağ olup olmadığını bekledikleri anlara şahit oldum. Maalesef hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Naaşının enkaz altından çıkarılmasını, toprağa verilmesini, diğer bedenlerin çıkarılmasını… Tüm bunlara şahit oldum” diye konuştu.

“UYUYAMIYORUM”

TikTok’tan yaptığı paylaşımlarda şu anda İstanbul’da olduğunu dile getiren Pickard, yine Türk bir ailenin yanında kaldığını ve ona aileden biri gibi davrandıklarının söyledi. Travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Pickard, deprem anında uyuduğu için artık uyumakta zorlandığını söyledi.