Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sky News muhabiri deprem bölgesinden anlattı! Enkazdan sesler geldiğini söyledi... “O binada bağıran insanlar var”

Sky News muhabiri deprem bölgesinden anlattı! Enkazdan sesler geldiğini söyledi... “O binada bağıran insanlar var”

07.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sky News özel muhabiri Alex Crawford, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin sonrasında Türkiye’ye geldi. Depremden etkilenerek en çok hasar alan bölgelerden biri olan Hatay’da canlı yayın yapan Crawford, yıkılan bir binayı göstererek enkazın altından insanların seslerinin geldiğini belirtti.

Sky News muhabiri Alex Crawford, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Hatay, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye geldi. İlk olarak Adana’ya uçakla inenen Crawford, arabayla Hatay’a giderek haber nöbetine başladı. İngiliz basınında geniş yankı uyandıran deprem bölgesindeki canlı yayınlarında Crowford, depremin ağır bilançosunu gözler önüne serdi.

“BİZİ DUYUYORLAR”

1

İngiliz muhabir, kurtarma ekiplerinin enkazı kaldırmak için çıplak elleriyle çalıştığını söyledi. Depremin ardından bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Crowford, “Arkamda sekiz katlı bir binanın enkazı var. Şu anda burada sadece birkaç gönüllü bulunuyor. Molozları kaldırmak için çıplak ellerini ve kazmaları kullanıyorlar. Onlara biz de yardım edeceğiz” dedi.

4

Enkazın altında kalan kişilerin seslerini dışarıdan rahatlıkla duyabildiklerini ifade eden Crowford, “Küçük matkapları kullanmak için bize sessiz olmamızı söylüyorlar. Ara sıra yeniden molozları kaldırmayı bekliyorlar. O binada bağıran insanlar var. Bu sabah o binadan dört ceset çıktı. Şimdi aşağıda insanların seslerini duyduklarını söyleyerek bağırıyorlar. Biz de onları duyuyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yardım için İngiltere’den geldi! “Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz”

Yardım için İngiltere’den geldi! “Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz”

 Enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştu! “Baba beni kurtar dedi”

Enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştu! “Baba beni kurtar dedi”

 Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilanço giderek ağırlaşıyor! Binlerce ölü, binlerce yaralıBilanço giderek ağırlaşıyor! Binlerce ölü, binlerce yaralı
Göğüsleri elbisesinden fırladı! Frikik verince sansür gecikmediGöğüsleri elbisesinden fırladı! Frikik verince sansür gecikmedi
Oturuşu olay oldu! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp... Oturuşu olay oldu! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp...
Anahtar Kelimeler:
deprem İngiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştu! “Baba beni kurtar dedi”

Enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştu! “Baba beni kurtar dedi”

Göğüsleri elbisesinden fırladı! Frikik verince sansür gecikmedi

Göğüsleri elbisesinden fırladı! Frikik verince sansür gecikmedi

Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

Yardım için İngiltere’den geldi! “Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz”

Yardım için İngiltere’den geldi! “Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz”

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.