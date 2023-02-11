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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği! 'Kocaman dağ yanıyor'

11.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması, bölge halkında korku ve paniğe sebep oldu. Dağın görüntüsünü çeken bir vatandaş, "Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. Çok değişik şeyler oluyor burada" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'yanardağ' değerlendirmesinde bulundu. İşte olayın detayları...

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyünde deprem sonrası korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Köylülerin ‘Kuş Kayası’ dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişe düştüğünü belirtti.

'KOCAMAN DAĞ YANIYOR'

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, “Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

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'YANARDAĞ OLUŞTU'

Bu arada Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

İHA

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