Kahramanmaraş'ta feci kaza! 200 kilo ağırlığındaki pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Türkoğlu Organize sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir iplik fabrikasına pamuk getiren Mustafa Uçar, yükü indirmek için TIR'ın dorsesinin kapağını açtı.

200 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ BALYANIN ALTINDA KALDI

Bu sırada dorsede yüklü olan ve her biri 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilen pamuk balyalarından biri Uçar'ın üzerine düştü. Uçar'ın yardımına koşanlar ağır yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KURTARILAMADI

Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alnından Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. (DHA)