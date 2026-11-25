Kan şekeri kontrolü denildiğinde çoğu kişinin aklına yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi kardiyo egzersizleri geliyor. Ancak uzmanlara göre yaş ilerledikçe kas kütlesini korumak da metabolik sağlık açısından büyük önem taşıyor. örüşlerine yer verilen endokrinolog Dr. Randa Abdelmasih, kan şekeri dengesini desteklemek için direnç antrenmanlarının düzenli egzersiz programında mutlaka yer alması gerektiğini belirtiyor.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜNDE KASLARIN ROLÜ BÜYÜK

Kan şekeri, insülin hormonu sayesinde kandan hücrelere taşınarak enerji üretiminde kullanılıyor. Ancak vücut insüline yeterince yanıt vermediğinde insülin direnci gelişebiliyor. Bu durumda pankreas, kan şekerini kontrol altında tutabilmek için daha fazla insülin üretmek zorunda kalıyor.

İnsülin direnci uzun süre fark edilmeden ilerleyebiliyor ve zamanla tip 2 diyabet, yağlı karaciğer hastalığı ve kalp-damar sorunları riskini artırabiliyor.

Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan endokrinolog Dr. Randa Abdelmasih, özellikle yaş ilerledikçe kas kütlesinin korunmasının önem kazandığını vurguluyor. Uzman, iskelet kaslarının kandaki glikozu kullanarak kan şekeri kontrolüne katkıda bulunduğunu belirtiyor.

ENDOKRİNOLOGDAN DİRENÇ ANTRENMANI ÖNERİSİ

Dr. Abdelmasih'e göre kan şekeri kontrolünü desteklemek için öne çıkan egzersiz türü direnç antrenmanları. Ağırlık kaldırma, direnç bantlarıyla çalışma ve vücut ağırlığı kullanılarak yapılan egzersizler bu gruba giriyor.

Frontiers in Endocrinology dergisinde 2023 yılında yayımlanan bir derlemeye göre iskelet kasları, insüline bağlı glikoz alımının yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu. Bu nedenle kas kütlesinin korunması ve geliştirilmesi, vücudun kan şekerini daha etkili kullanmasına yardımcı olabiliyor.

Uzman, özellikle orta yaş döneminde kas kaybını önlemenin ve insülin duyarlılığını desteklemenin önemli olduğunu ifade ediyor. Fiziksel aktivitenin artırılmasıyla insülin duyarlılığında birkaç gün içerisinde olumlu değişimler görülebileceği de belirtiliyor.

TARTIDAKİ RAKAM METABOLİK SAĞLIĞI TEK BAŞINA GÖSTERMİYOR

Uzmanlara göre metabolik sağlık değerlendirilirken yalnızca vücut ağırlığına odaklanmak doğru değil. Çünkü tartıdaki rakam, kişinin kas ve yağ oranı arasındaki farkı veya yağın vücutta nerede biriktiğini göstermiyor.

Providence Mission Hastanesi'nde görev yapan endokrinolog Dr. Joseph Barrera da vücut kitle indeksinin tek başına yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Kas kütlesi yüksek bir sporcu ile hareketsiz bir kişinin aynı vücut kitle indeksine sahip olması, metabolik risklerinin de aynı olduğu anlamına gelmiyor.

Özellikle iç organların çevresinde biriken viseral yağ, iltihaplanma ve insülin direnciyle ilişkilendiriliyor. Kas dokusu ise metabolik açıdan koruyucu bir rol üstleniyor.

KAS KÜTLESİNİ KORUMAK İÇİN BESLENME VE UYKU DA ÖNEMLİ

Direnç antrenmanlarından daha fazla verim almak için yalnızca egzersiz yapmak yeterli olmayabiliyor. Dr. Abdelmasih, kasların korunmasına yardımcı olmak amacıyla yeterli protein tüketilmesini ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılmasını öneriyor.

Düzenli uyku ve stres yönetimi de metabolik sağlığı destekleyen diğer unsurlar arasında bulunuyor. Uzmanlara göre önemli olan, kısa süreli ve yoğun egzersizlerden ziyade uzun vadede sürdürülebilecek bir hareket düzeni oluşturmak.

Direnç antrenmanlarının yanı sıra yürüyüş ve diğer kardiyo egzersizleri de genel sağlık açısından önemini koruyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolünü desteklemek isteyenlerin egzersiz programlarını kişisel sağlık durumlarına ve fiziksel kapasitelerine göre düzenlemesi gerekiyor.