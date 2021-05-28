Kahreden detay! Bıçakladığı doktor intiharını engellemiş

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde dün meydana gelen olayda psikiyatri hastası Bayram N., ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'e bıçakla saldırdı. Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. İskender'in, saldırıda kopan bir parmağı yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatla yerine dikildi. İskender'in tedavisi, ameliyatın ardından serviste devam ediyor.

'10 GÜN ÇOK KRİTİK OLACAK'

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, yaralı doktoru hastanede ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti vermekten başka düşüncesi olmayan doktora hasta tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini belirterek şöyle dedi:

"Sırtından ciddi bir yaralanma oldu. Ve sağ elindeki parmağında ciddi bir yaralanması oldu. Parmaklarının bir tanesinde tam bir kesi vardı. 4,5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında tekrardan dikildi. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi hayati organlara yakın bir bölge orası. Oldukça üzüntülü. 1 yıldan fazladır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önünde olan sağlık çalışanları kendi evlerine dahi gidemezken bu sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. Şu an içeride sağlık çalışanlarında moral motivasyon düşüklüğü var. Son 2 yıldır sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Biz de her türlü gelişmeyi iletiyoruz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanmaması arzuyla son bulmasını umut ediyoruz."