Kahreden görüntü! 3 kız kardeş yan yana defnedildi

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle çöken evden Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen çocukların cenazesi ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri aile yakınları tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere İşgalaman Mezarlığına getirildi. Çocukların cenazeleri namaz kılınması için mezarlığa kucaklarda taşınarak bir tabut üzerine koyuldu. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Kaynak: İHA

