HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden görüntü! 3 kız kardeş yan yana defnedildi

Kahreden görüntü! 3 kız kardeş yan yana defnedildi

23.06.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Kahreden görüntü! 3 kız kardeş yan yana defnedildi

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle çöken evden Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen çocukların cenazesi ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

1

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri aile yakınları tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere İşgalaman Mezarlığına getirildi. Çocukların cenazeleri namaz kılınması için mezarlığa kucaklarda taşınarak bir tabut üzerine koyuldu. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

2

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanıTürkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.