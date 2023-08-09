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  4. Kahreden haber! Şehit amcasıyla aynı adı taşıyordu, kaderi de aynı oldu

Kahreden haber! Şehit amcasıyla aynı adı taşıyordu, kaderi de aynı oldu

09.08.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ta devam eden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in şehit olduğu bildirildi. Şehit ile aynı ismi taşıyan amcasının da 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

Kahreden haber! Şehit amcasıyla aynı adı taşıyordu, kaderi de aynı oldu

Kuzey Irak’ta devam eden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek olay yerinde şehit oldu. Diğer oğlu da asker olan baba Ayhan Özek ve ailesine acı haber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve askeri yetkililer tarafından verildi.

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DÜĞÜN DETAYI KAHRETTİ

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in nişanlı olduğu, doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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ŞEHİT AMCASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYORDU

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek’in de 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Denizli’ye getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi. (İHA)

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şehit Denizli

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