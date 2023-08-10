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SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi" Bu yıl içinde sayı 995'e ulaştı...

10.08.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada yapılan operasyonlarda, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 53 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi" Bu yıl içinde sayı 995'e ulaştı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MSB'nin açıklamaları şu şekilde:

"Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 338’e ulaşmıştır.

(Irak'ın kuzeyinde) Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek.

Harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3’ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45’i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan 9’u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 356’sı teröristtir.

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TSK, 17 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir."


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