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Kahreden olay: 3 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti! Rapor ortaya çıktı

16.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde dün öğlen saatlerinde kahreden bir yangın meydana geldi. Çiftlik evinde çıkan yangında 3 yaşındaki ikizler, Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İkizlerin cenazesi memleketleri İzmir’de toprağa verilirken çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Ramazan Atalan’ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Öte yandan yangınla ilgili hazırlanan rapor da ortaya çıktı.

Kahreden olay: 3 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti! Rapor ortaya çıktı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi, Bakacak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan, kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti.

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İtfaiye ekiplerine haber veren çift, ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi. Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, yoğun dumandan zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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CENAZEDE KAHREDEN ANLAR: BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU, BAYILANLAR OLDU

İkizler için öğle vakti memleketleri İzmir'in Konak ilçesindeki Hava Şehitleri Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye ikizlerin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Atalan güçlükle ayakta dururken, akrabalardan biri cenazede bayıldı. Namazın ardından ikizlerin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, fişi prize takılı bırakılan veya unutulmuş olan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinde kısa devre oluştuğu, bu nedenle kabloların erimiş olduğu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. (DHA)

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