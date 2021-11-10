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Kahreden olay! Evlat korkusu yüzünden hayatını kaybetti

10.11.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Evlat korkusu yüzünden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi.

EVDEN KURTULDU, KOMŞUSUNDA CAN VERDİ

Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.’nin elinden kurtulmaya başaran anne büyük bir panik ile evden kaçtı. Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.’nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T.’nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Gaziantep
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