HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu öldürmüştü! "Cezaevini bir gün bile hak etmedim"

Oğlunu öldürmüştü! "Cezaevini bir gün bile hak etmedim"

10.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse (71), oğlunun uyuşturucu kullandığını belirterek, “Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti” dedi.

Olay, 11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA

Nahit Köse, suç aleti ile birlikte polise teslim oldu. Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bayrampaşa'da dehşet! Alacak verecek cinayeti anbean kameradaBayrampaşa'da dehşet! Alacak verecek cinayeti anbean kamerada

"CEZAEVİNİ BİR GÜN BİLE HAK ETMEDİM"

Duruşmada hazır bulunan sanık Köse, pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin."

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını, olay sonrası polis ve ambulansa kendisinin haber verdiğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Köse’nin tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı bitirdi. (DHA)

Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu! Cinayetin nedeni yasak aşk çıktıFındık bahçesinde cesedi bulunmuştu! Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktıSamuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.