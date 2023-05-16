Kahvaltı hazırlamaya üşenenlere müjde! İşte sağlığınızdan ödün vermeden tüketebileceğiniz en iyi hazır kahvaltı ürünleri

Güne iyi bir kahvaltı ile enerjik ve güçlü başlamak, fiziksel performansımız ve ruh hâlimiz üzerinde gün boyu süren olumlu bir etkiye sahip. Ancak bazen uzun uzun kahvaltı hazırlamaya enerji de vakit de bulmak mümkün olmayabiliyor. Böyle zamanlarda sağlığından ödün vermek istemeyenler için pratik ancak sağlıklı birçok hazır kahvaltı ürünü var. İşte hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayıp tüketebileceğiniz sağlıklı hazır kahvaltılık ürünler!

1. Lif deposu bir kahvaltı: Eti Lifalif 4 Tahıl Ezmesi

Lifli gıdalar tüketmenin sağlığa olumlu etkileri saymakla bitmez. Siz de hem sağlıklı hem pratik bir kahvaltı yapmak istiyorsanız Eti Lifalif 4 Tahıl Ezmesi tam size göre! Özenle yetiştirilmiş yulaf, arpa, çavdar ve buğdayın fırınlanarak hazırlandığı tahıl ezmesini ister sütle ister yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz üzerine sevdiğiniz meyvelerin yanı sıra bal gibi doğal tatlandırıcılar ekleyerek kahvaltınıza ekstra lezzet katabilirsiniz.

2. Hem sağlıklı hem lezzetli: Kellogg's Granola Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı

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Hızlı, pratik ve lezzetli bir kahvaltıya kim "Hayır!" diyebilir ki? Kellogg's Granola Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı gevreği sütle buluşturarak güne muhteşem bir lezzetle başlayabilirsiniz. İçeriğinde yulaf ezmesinden çikolata parçalarına, buğday patlağından dut pekmezi ve tarçına kadar birçok besin barındıran kahvaltılık gevreği, üzerine dilediğiniz miktarda soğuk ya da ılık süt ekleyerek pratik bir şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz.

3. Mısır gevreği tutkunlarına: Nestle Gold Corn Flakes Mısır Gevreği

Uzun uzun hazırlık yapmadan pratik yiyeceklerle kahvaltısını yapmayı tercih edenlerdenseniz Nestle Gold Corn Flakes Mısır Gevreği sizin için harika bir kahvaltı alternatifi olabilir. Beş farklı vitamin, mineral ve tam tahıl içeriğiyle son derece besleyici bir kahvaltı alternatifi olan gevrek, düşük yağ oranı ile de sağlıklı beslenmenize katkıda bulunuyor. Sabahları bir miktar süt ekleyerek tüketebileceğiniz mısır gevreğine dilerseniz bal veya meyvelerle de ekstra lezzet katabilirsiniz.

4. Glutensiz beslenmeye özen gösterenlere: Fellas Glutensiz Yulaf Ezmesi

Sağlığınız için glutensiz beslenmeyi tercih ediyor ve pratik bir kahvaltı alternatifi arıyorsanız Fellas Glutensiz Yulaf Ezmesi'ne mutlaka bir şans vermelisiniz. Hem glutensiz hem vegan bir alternatif olan yulaf ezmesi aynı zamanda protein ve yüksek lif kaynağı bir kahvaltı alternatifi. Tercihinize göre süt veya yoğurtla tüketebilir, dilerseniz üzerine biraz da bal ya da reçel ekleyebilirsiniz.

5. Güne kırmızı meyvelerin lezzetiyle başlayın: Vitaly Gurme Doğal Katkısız Granola Kırmızı Meyveler

Yeni güne hem sağlıklı hem lezzetli bir şekilde başlamanın en güzel alternatiflerinden biri de Vitaly Gurme Doğal Katkısız Granola Kırmızı Meyveler. Katkısız, koruyucusuz ve doğal bir şekilde üretilen granola, sızma zeytinyağı ile fırınlanmış. Şeker ilavesi içermeyen granolanın içeriğinde yulaf ezmesi, sızma zeytinyağı, elma suyu, yaban mersini, çilek, turna yemişi, chia, kakao ve ay çekirdeği bulunuyor. Granolayı ister süt veya yoğurt isterseniz kefirle birlikte tüketebilirsiniz.

6. Kahvaltıda tatlı iyi gider: Dr. Oetker Vitalis Bal Bademli Çıtır Müsli

Kahvaltıda tatlı yiyecekler tüketmeyi seviyor ve uzun uzun hazırlık yapmak istemiyorsanız enerji deposu Dr. Oetker Vitalis Bal Bademli Çıtır Müsli tam size göre bir kahvaltılık! İçinde badem parçaları da bulunan hem lif açısından zengin hem demir ve magnezyum içeren müsliye bir miktar süt veya yoğurt ekleyerek bomba gibi bir kahvaltıyı son derece pratik şekilde hazırlayabilir, güne yüksek bir enerji ile başlayabilirsiniz.

7. Çikolata tutkunları için harika bir seçim: Saf Nutrition Kakaolu & Damla Çikolatalı Granola

Çikolatasız yapamayanlar ve güne çikolata lezzetiyle başlamak isteyenler için Saf Nutrition Kakaolu & Damla Çikolatalı Granola hem çok lezzetli hem çok pratik bir kahvaltı alternatifi. Hindistan cevizi, kakao ve keçi boynuzu içeriğine sahip granolada ayrıca fıstık da bulunuyor. Enfes bir tada ve yüksek besin değerine sahip granolayı ister bitkisel ister hayvansal sütle karıştırarak kendinize çikolata tadında bir kahvaltı ısmarlayabilirsiniz.

8. Dilediğiniz gibi lezzetlendirin: Cityfarm Organik Yulaf Ezmesi

Yulaf severlerin sıklıkla tercih ettiği Cityfarm Organik Yulaf Ezmesi, pratik kahvaltınız için harika bir seçim olabilir. İster sütle pişirerek daha yumuşak bir kıvamda isterseniz soğuk sütle tüketebileceğiniz, tamamen organik şekilde üretilen yulaf ezmesini sevdiğiniz meyvelerle birleştirerek hem lezzetli hem besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz. Canınızın tatlı istediği günlerde bal, reçel veya çikolata parçaları ekleyerek bir lezzet şöleni ile güne başlayabilirsiniz.

9. Bal kabağı ve çekirdeklerin lezzetli buluşması: Cinagro Goodies Pumpkin Spice Granola

Yalnızca kahvaltıda değil, günün her saati tüketebileceğiniz sağlıklı ve besleyici bir alternatif arıyorsanız Cinagro Goodies Pumpkin Spice Granola tam size göre! Bal kabağı ve çekirdekleri lezzetli bir şekilde buluşturan granola, tamamen vegan ve bitki bazlı içeriklerden üretiliyor. Yulaf, zeytinyağı, tarçın ve meyve suyunun harika uyumunu hissedeceğiniz granola şeker, aroma, mısır şurubu ve koruyucu maddeler içermiyor. Zevkinize göre ister süt ister yoğurtla karıştırarak günün her saati tüketebilirsiniz.

10. Çilek ve çikolatanın muhteşem uyumu: Patiswiss Çilek & Çikolatalı Müsli

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Çilek ve çikolatanın muhteşem uyumuna "Hayır!" demek mümkün mü? Siz de güne bu harika lezzetlerle başlamak isterseniz Patiswiss Çilek & Çikolatalı Müsli ile keyifli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. İçeriğinde bulunan dondurularak kurutulmuş çilek ve bitter çikolata ile âdeta bir lezzet bombası olan müsli; glüten, şeker ilavesi, katkı maddesi, renklendirici ve koruyucu içermiyor.

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