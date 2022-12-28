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Kahvaltı masasına çıkıp herkesi şoke ettiler! G-string bikinileriyle masanın tepesinde twerk yaptılar

28.12.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler bir sosyal medya hesabı olan Influencers in the Wild hesabının Instagram'da paylaştığı bir video, kısa sürede gündem oldu. İki genç kadının, bir açık hava mekanında masanın üzerine çıkıp, müziğe eşlik ederek dans ettikleri ve tezahürat yapan grubun da onları teşvik ettiği görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Kahvaltı masasına çıkıp herkesi şoke ettiler! G-string bikinileriyle masanın tepesinde twerk yaptılar

Vakit geçirdikleri bir restoranda, iki genç kadının ortama eğlence katmak üzere masanın üzerine çıkıp g-string bikinileriyle dans ettikleri erotik görüntüler, sosyal medyada heyecan yarattı. Influencers in the Wild hesabı tarafından paylaşılan videoda, iki kadın sosyal medya fenomeninin bir masanın üzerinde durduğu ve g-string bikinileriyle dans edip twerk yaptıkları görülüyordu.

KALÇALARINI GÖSTERDİLER

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Twerk dansı yapmadan önce eğilip ellerini masanın üzerine koyan ve bikinileri ile açıkta kalan kalçalarını ileri geri sallayan ikilinin dansı, diğer müşteriler tarafından da ilgiyle karşılandı. Bazıları kadınları filme alırken, diğerleri yakındaki masalarda kendi keyiflerine bakar halde görülüyordu.

''KAHVALTI KONTROLDEN ÇIKTI''

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"Kahvaltı kontrolden çıktı" başlığıyla paylaşılan videonun yorumlar kısmı, dolup taştı. Kimileri ikilinin dansını eğlenceli ya da seksi bulurken, kimileri de böyle bir ortamda böyle bir girişimde bulundukları için onlarla alay etti.

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