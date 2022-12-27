İsraf etmek istemediği için kendi sütünü içiyor! Anne sütünün tadını anlatınca sosyal medyada gündem oldu

Singapur’dan Hokkaido’ya yaptığı yolculuk sırasında yaklaşık4.5 litre anne sütünü içtiğini belirten bir video yayınlayan Lim TikTok’ta gündem oldu. Yolculuk sırasında beklemedik koşullar nedeniyle sütünü donduramadığını ifade eden anne kendi sağdığı sütü içti. TikTok’ta ‘Jemielimtiktok’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Lim takipçileri için anne sütünün tadını da açıkladı.

TADININI ANLATTI

Yolculuğun sonunda tüm sütün bozulmasından endişelendiğini dile getiren Lim, sütleri çöpe atmak yerine kendisinin içmeye karar verdiğini söyledi. Anne sütünü içtiği anları kaydeden Lim’in gönderisi kısa sürede 139 bin izlenmeye ulaştı.

Anne sütünün tadının tatlı olduğunu ifade eden Lim’e sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten izlerken midem bulandı” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Anne sütünün oldukça sağlıklı olduğunu duymuştum. İçmeye cesaret edemiyordum gerçekten bunu görmek iyi hissettirdi” dedi.