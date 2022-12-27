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İsraf etmek istemediği için kendi sütünü içiyor! Anne sütünün tadını anlatınca sosyal medyada gündem oldu

27.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jemie Lim isimli bir kadın anne sütünü israf etmek istemediğini açıkladı ve tek bir damlanın boşa gitmemesi için sütünü devamlı olarak paketlendiğini söyledi. Lim’in ilginç yöntemlerinden biri ise anne sütünü israf etmemek için kendi sütünü içmesi oldu. Singapurlu kadın anne sütünü içerken yaptığı paylaşımlarla TikTok’un ilgisini çekti.

İsraf etmek istemediği için kendi sütünü içiyor! Anne sütünün tadını anlatınca sosyal medyada gündem oldu

Singapur’dan Hokkaido’ya yaptığı yolculuk sırasında yaklaşık4.5 litre anne sütünü içtiğini belirten bir video yayınlayan Lim TikTok’ta gündem oldu. Yolculuk sırasında beklemedik koşullar nedeniyle sütünü donduramadığını ifade eden anne kendi sağdığı sütü içti. TikTok’ta ‘Jemielimtiktok’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Lim takipçileri için anne sütünün tadını da açıkladı.

TADININI ANLATTI

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Yolculuğun sonunda tüm sütün bozulmasından endişelendiğini dile getiren Lim, sütleri çöpe atmak yerine kendisinin içmeye karar verdiğini söyledi. Anne sütünü içtiği anları kaydeden Lim’in gönderisi kısa sürede 139 bin izlenmeye ulaştı.

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Anne sütünün tadının tatlı olduğunu ifade eden Lim’e sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten izlerken midem bulandı” yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Anne sütünün oldukça sağlıklı olduğunu duymuştum. İçmeye cesaret edemiyordum gerçekten bunu görmek iyi hissettirdi” dedi.

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anne sütü sosyal medya tiktok

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