Kahvaltıların yeni gözdesi: Her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır?

Yumurta; proteiniyle, vitaminiyle ve sağladığı bin bir faydasıyla sofralarımızın baş tacı diyebiliriz. Omleti, haşlaması, kızartması... Farklı çeşitleriyle neredeyse her gün masalarımızda yer alıyor. Kahvaltılarımızın lezzetini arttıran yumurta, doyuruculuğuyla da sıklıkla tercih sebebi oluyor. Değişik malzemelerle her damağa hitap edebilecek hale gelen bu lezzetli yiyecek, gün geçtikçe daha farklı tariflerle de karşımıza çıkıyor. Beslenme danışmanlarının, sporcuların, yemek yazarlarının da sıklıkla tercih ettiği yumurtanın sosyal medya trendleriyle farklı bir ivme kazandığını söylemek de mümkün görünüyor. Hepimizin sevdiği yumurtanın farklı tariflerinden biri de pesto soslu yumurta! Peki her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır? İşte, pesto soslu yumurta tarifi...

PESTO SOSLU YUMURTA

MALZEMELER

8 yumurta

20 gram tereyağı

8 dilim salam/jambon/füme

Peynir

Taze fesleğen

2 tatlı kaşığı un

Tuz

Karabiber

PESTO SOS İÇİN MALZEMELER

3 bardak taze fesleğen yaprağı

3 diş sarımsak

1 bardak ceviz içi

Yarım su bardağı kaşar

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI