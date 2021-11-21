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Kahvaltıların yeni gözdesi: Her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır?

21.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta, hayatımızın neredeyse her günü tükettiğimiz yiyeceklerden biri. Keklerin içinde, böreklerin üstünde, çorbaların terbiyesinde kullandığımız yumurta; en çok da kahvaltılarda bize eşlik ediyor. Hal böyle olunca yumurtanın farklı çeşitleri de sık sık deneniyor. İşte, kahvaltı masasında farklılık isteyenlerin uygulayabileceği bir tarif: Pesto soslu yumurta.

Kahvaltıların yeni gözdesi: Her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır?

Yumurta; proteiniyle, vitaminiyle ve sağladığı bin bir faydasıyla sofralarımızın baş tacı diyebiliriz. Omleti, haşlaması, kızartması... Farklı çeşitleriyle neredeyse her gün masalarımızda yer alıyor. Kahvaltılarımızın lezzetini arttıran yumurta, doyuruculuğuyla da sıklıkla tercih sebebi oluyor. Değişik malzemelerle her damağa hitap edebilecek hale gelen bu lezzetli yiyecek, gün geçtikçe daha farklı tariflerle de karşımıza çıkıyor. Beslenme danışmanlarının, sporcuların, yemek yazarlarının da sıklıkla tercih ettiği yumurtanın sosyal medya trendleriyle farklı bir ivme kazandığını söylemek de mümkün görünüyor. Hepimizin sevdiği yumurtanın farklı tariflerinden biri de pesto soslu yumurta! Peki her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır? İşte, pesto soslu yumurta tarifi...

PESTO SOSLU YUMURTA

MALZEMELER

  • 8 yumurta

  • 20 gram tereyağı

  • 8 dilim salam/jambon/füme

  • Peynir

  • Taze fesleğen

  • 2 tatlı kaşığı un

  • Tuz

  • Karabiber

PESTO SOS İÇİN MALZEMELER

  • 3 bardak taze fesleğen yaprağı

  • 3 diş sarımsak

  • 1 bardak ceviz içi

  • Yarım su bardağı kaşar

  • 1 su bardağı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle sosu hazırlamak için fesleğen yapraklarını ve cevizleri blenderdan geçirin.

  • Sonra sarımsak ve kaşar peyniri karışıma ekleyin.

  • Blenderdan geçirdikten sonra zeytinyağı ve baharatları ilave edin.

  • Karışım özdeşleştiğinde sosunuz kullanıma hazır olacak. Ardından yumurtayı hazırlamaya geçebilirsiniz.

  • Yumurtaları bir karıştırma kabının içine kırın.

  • Yumurtaların içine 4 kaşık pesto sos ilave edin.

  • Taze fesleğenden de bir tutam alıp incecik kıyın ve yumurtaların içine ekleyin.

  • Tuz, karabiber ve unu da yumurta karışımının içine ekleyerek güzelce çırpın.

  • Tavanızın içine tereyağını koyup erimesini bekleyin.

  • Tereyağı eridiğinde yumurta karışımının 1/4'ünü tavaya ekleyin.

  • Üzerine 2 dilim salamı ve tercih ettiğiniz peyniri doğrayın.

  • Orta ateşte birkaç dakika pişirin.

  • Piştiğinde omleti bir tabağa alıp ikiye katlayarak servis edin.

  • Omletin kalanını pişirmek ve servis etmek için aynı işlemleri tekrar edin.

  • İşte, pesto soslu omletiniz kahvaltıya hazır!

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