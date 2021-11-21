Kahvaltıların yeni gözdesi: Her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır?

Yumurta; proteiniyle, vitaminiyle ve sağladığı bin bir faydasıyla sofralarımızın baş tacı diyebiliriz. Omleti, haşlaması, kızartması... Farklı çeşitleriyle neredeyse her gün masalarımızda yer alıyor. Kahvaltılarımızın lezzetini arttıran yumurta, doyuruculuğuyla da sıklıkla tercih sebebi oluyor. Değişik malzemelerle her damağa hitap edebilecek hale gelen bu lezzetli yiyecek, gün geçtikçe daha farklı tariflerle de karşımıza çıkıyor. Beslenme danışmanlarının, sporcuların, yemek yazarlarının da sıklıkla tercih ettiği yumurtanın sosyal medya trendleriyle farklı bir ivme kazandığını söylemek de mümkün görünüyor. Hepimizin sevdiği yumurtanın farklı tariflerinden biri de pesto soslu yumurta! Peki her yerde karşımıza çıkan pesto soslu yumurta nasıl yapılır? İşte, pesto soslu yumurta tarifi...
MALZEMELER
8 yumurta
20 gram tereyağı
8 dilim salam/jambon/füme
Peynir
Taze fesleğen
2 tatlı kaşığı un
Tuz
PESTO SOS İÇİN MALZEMELER
3 bardak taze fesleğen yaprağı
3 diş sarımsak
1 bardak ceviz içi
Yarım su bardağı kaşar
1 su bardağı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle sosu hazırlamak için fesleğen yapraklarını ve cevizleri blenderdan geçirin.
Sonra sarımsak ve kaşar peyniri karışıma ekleyin.
Blenderdan geçirdikten sonra zeytinyağı ve baharatları ilave edin.
Karışım özdeşleştiğinde sosunuz kullanıma hazır olacak. Ardından yumurtayı hazırlamaya geçebilirsiniz.
Yumurtaları bir karıştırma kabının içine kırın.
Yumurtaların içine 4 kaşık pesto sos ilave edin.
Taze fesleğenden de bir tutam alıp incecik kıyın ve yumurtaların içine ekleyin.
Tuz, karabiber ve unu da yumurta karışımının içine ekleyerek güzelce çırpın.
Tavanızın içine tereyağını koyup erimesini bekleyin.
Tereyağı eridiğinde yumurta karışımının 1/4'ünü tavaya ekleyin.
Üzerine 2 dilim salamı ve tercih ettiğiniz peyniri doğrayın.
Orta ateşte birkaç dakika pişirin.
Piştiğinde omleti bir tabağa alıp ikiye katlayarak servis edin.
Omletin kalanını pişirmek ve servis etmek için aynı işlemleri tekrar edin.
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