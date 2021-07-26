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Kahve deneyiminizi zirveye taşıyacak birbirinden kullanışlı kahve makineleri

26.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan kahveyi hazırlamak artık çok daha kolay. Arzum Kahve Makineleri ile lezzetine doyum olmayan kahveler sizleri bekliyor...

Kahve deneyiminizi zirveye taşıyacak birbirinden kullanışlı kahve makineleri

Kahve, yaz kış tercih edilen ve severek tüketilen bir içecek. Kültürel boyutları olan ve sosyal ilişkilerinizde iki lafın belini kıralım diye ikram edilen… Kahve yapmak için kullanabileceğiniz birbirinden kullanışlı Arzum kahve makinelerini sizin için derledik.

1- Üst düzey bir lezzet için

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Arzum Okka Minio, Türk kahvesi hazırlamada oldukça başarılı bir ürün. Bir- dört fincan kapasitesi olan makine, taşma önleyici özelliği sayesinde kahvelerinizi tam kıvamında hazırlar. Bu makine ile pişirilen kahveler adeta közde pişirilmiş Türk Kahvesi lezzetindedir.

Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Tüm misafirlerinize aynı anda kahve hazırlayın

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Arzum Gradinio Duo Türk Kahvesi Makinesi, iki cezveden oluştuğundan on fincan türk kahvesi pişirebilecek kapasiteye sahip. Makinenin üst kısmında bulunan dokunmatik panel sayesinde kahvenizin özelliklerini ve makinenin ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Arzum Gradinio Duo Türk Kahvesi Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kahvenizi pişirirken, ayrıntılı ayarlama yapmak artık daha kolay

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Arzum OKKA Minio Jet Kahvesi Makinesi, gelişmiş teknolojisi sayesinde silere lezzetli Türk Kahveleri hazırlayacak bir cihaz. Tek seferde dört fincana kadar kahve pişirebiliyor. Akıllı taşma engelleme özelliği sayesinde, kahveniz taşmıyor. Kahve pişer pişmez sesli ve ışıklı uyarılar alıyorsunuz.
Arzum OKKA Minio Jet Kahvesi Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Arzum’un çelik yapısı sayesinde lezzetli kahveler için

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Arzum Türk Kahvesi Makinesi, paslanmaz çelik gövdesiyle şık bir görünüme sahip. Bu makine sayesinde birbirinden lezzetli kahvelerin tadını doyasıya çıkaracaksınız. Katlanabilir sapı sayesinde mutfakta az yer kaplıyor.
Arzum Türk Kahvesi Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- İdeal lezzet fincanlarınızda

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Arzum Okka Türk Kahve Makinesi, ideal kahve lezzetini doğrudan fincanınıza servis eder. Köpüklü türk kahvesinin sırrı Arzum Okka’da!

Arzum Okka Kahve Makinesine BURADAN ulaşıp bol köpüklü türk kahvesinin lezzetine varabilirsiniz.

6- Kahve lezzetini doruklarda yaşayın!

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Paslanmaz çelikten üretilen kahve makinesi, 4-6 fincana kadar Türk Kahvesi pişirebilmektedir. Kahve lezzetini doruklarda yaşamak istiyorsanız BURADAN kahve makinesine ulaşıp hemen satın alabilirsiniz.

7- Kahve çekirdeklerini öğütmek artık çok kolay

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Arzum Kahve Öğütücü, 50 gr. öğütme kapasitesi olan bir makinedir. Kahvenin lezzetine el emeği ile varın! Paslanmaz çelikten üretilen kahve öğütücü, uzun yıllar kendi kahvenizi evde öğütmeye yardımcı olur.

Arzum AR1034 Kahve Öğütücüyü BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Filtre kahvenizi termosta hazırlayın

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Arzum Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi, filtre kahve sevenlere özel üretildi. Makinede bulunan kişiye özel termos sayesinde gün boyu filtre kahvenin lezizliğini hissedebileceksiniz. Arzum filtre kahve makinesi, yoğun iş temposunda, geçmeyen sınav haftalarında yanınızda olan yegane ürün oluyor!

Lezzetli filtre kahveler için Arzum AR3058 Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Filtre Kahve Arzum İle Lezzetli!

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Arzum Filtre Kahve Makinesi, 1.25 litre kapasiteye sahip. Yani ortalama 10-12 fincan filtre kahve pişirebilir. Kahve pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kahveniz ortalama 40 dakika boyunca ısısını korur.

Birbirinden leziz filtre kahve içmek için BURADAN Arzum AR3046 Filtre Kahve Makinesini satın alabilirsiniz.

10- Geniş kapasite, maksimum lezzet

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Arzum Brewtime Delux Filtre Kahve Makinesi, geniş cam haznesi ve ayarlanabilir kahve aroması ile filtre kahvenin lezzetine doyuyorsunuz. Zamanlayıcı özelliği sayesinde kahveniz istediğiniz saatte hazır!

Arzum AR3081 Brewtime Delux Filtre Kahve Makinesi BURADAN inceleyebilirsiniz.


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