Kahve Haftası'na özel indirim başladı! İşte öne çıkan ürünler

Kahve kokusunun eve yayılıp sabahı güzelleştirdiği o anları kim sevmez ki? Kahve Haftası'nda ister sabah enerjisini yakalamak için sade bir espresso seviyor olun ister akşam keyfini süt köpüğüyle taçlandıran bir latte tutkunu… Her damak zevkine hitap eden kahve çeşitleri, makinalar, öğütücüler ve aksesuarlar özel indirimlerle sizi bekliyor. Kahve yapımını evde barista kalitesine taşımak isteyenler için tam zamanı olan bu fırsatları 13 Ekim bitmeden değerlendirmeyi unutmayın! İşte detaylar...

1. Zengin aromasıyla fark yaratan: Julius Meinl Jubilaeum Çekirdek Kahve (500 g)

Kahve Haftası’nda damak zevkine düşkün olanların kaçırmaması gereken bir lezzet olan Julius Meinl Jubilaeum, Orta Amerika ve Papua Yeni Gine’nin yüksek yaylalarından toplanan özel Arabica ve Robusta çekirdeklerinin yumuşak harmanını sunuyor. Narenciye aromaları ve çiçeksi notalarıyla ferah bir içim sağlarken hafif-orta kavrumu sayesinde günün her saatine yakışan kahve, yüksek asiditesi ve tatlı içimiyle özellikle filtre kahve sevenler için mükemmel bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerçekten tadı ve kokusu çok güzel, filtre kahve için daha çok önerilebilir. Espresso bazlı kahvelerde de aromatik bir etkiye sahip ama daha çok filtre ile öne çıkan bir lezzet, kesinlikle tavsiye ediyorum.”

“İndirime girdiğinde kaçırmıyorum. Herkesin damak tadı farklı tabi en çok beğendiğimiz çekirdeklerden biri bizim için. Severek içiyoruz.”

Julius Meinl kahvenin yanında Kurukahveci Mehmet Efendi Colombian Filtre Kavrulmuş Çekirdek (1 kg) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Kahvede farklılık arayanlara: Alpro Profesyonel Badem Bitki Bazlı İçecek (1 l)

Kahve Haftası’nın en keyifli eşlikçilerinden biri de Alpro Badem Barista! Kahvenizi ister sıcak ister soğuk yapın, Alpro’nun hafif badem aroması her yudumda fark yaratıyor. Laktozsuz, düşük şekerli ve tamamen bitkisel içeriğiyle hem damaklara hem sağlığa hitap ediyor. Köpüklü kahvelerde harika bir krema kıvamı yarattığı için özellikle latte ve cappuccino sevenler tarafından çok tercih edilen Alpro süt, evde barista performansı yakalamak isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sıcak ve soğuk kahvelerimiz için kullanıyoruz, hem içimi kolay hem de ekstra lezzet veriyor.”

“Kahve makinesi için kullanacaksanız en iyisi bu. Diğer ürünler fazla köpürmediğinden ve kahve ile ayrıştırılabilir bir lezzet verdiğinden tek seçenek benim için şimdilik bu.”

Alpro bitki bazlı içeceğinin yanında Alpro Şekersiz Badem Bitki Bazlı İçecek (1 l) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Vazgeçilmez bir klasik: Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi (6x500 g)

Kahve Haftası’nda geleneksel lezzet arayanlara özel bir fırsat sunan Kurukahveci Mehmet Efendi, yıllardır değişmeyen kalitesiyle tazeliğini özel teneke kutusunda korumaya devam ediyor. Her fincanda yoğun köpük, nefis aroma ve mis gibi kokusuyla Türk kahvesi keyfini yaşatması ve 24 aya kadar raf ömrü sayesinde kahvenizi her zaman ilk günkü tazeliğinde içebiliyorsunuz. Kurukahveci Mehmet Efendi, güne bol köpüklü bir Türk kahvesiyle başlangıç yapmak isteyenler için harika bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünler sağlam ve de iyi paketlenmiş bir şekilde elimize ulaştı. Yıllardır bildiğimiz markayı ekonomik bir şekilde kapımda görmek iyi geldi, çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.”

“Türk kahvesi tiryakisiyim. Başka marka kahveden keyif alamıyorum. Ürünün paketleme tarihinin yeni ve orijinal olması çok sevindirdi. Kargom çok hızlı ve özenli paketlenmiş olarak teslim edildi. Almak isteyenlere tavsiye ederim.”

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk kahvesinin yanında Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso Kavrulmuş Çekirdek (1 kg) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Günün her anına eşlik eden: Zwilling Thermo Matara (450 ml)

Kahve Haftası indiriminde hem şık hem de işlevsel bir ürün arayanlar için öne çıkan Zwilling Thermo Matara, vakum yalıtımlı yapısı sayesinde kahveyi 7 saate kadar sıcak, soğuk içecekleri ise 12 saate kadar serin tutuyor. Paslanmaz çelik gövdesi, sızdırmaz kapağı ve minimalist tasarımıyla hem ofiste hem dışarıda ideal bir kullanım sunuyor. Kaymaz tabanı ve kolay temizlenebilir kapağıyla da son derece fonksiyonel olan matara, her yudumda tazelik arayanlar için mükemmel bir yol arkadaşı.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün geldiğinde akşam saat 22.30'da sıcak suyla doldurdum ve yattım sabah saat 7.00'de kapağını açtığımda içindeki su elimi yaktı o derece sıcaktı. Cidden çok hafif, sızdırmıyor kesinlikle ve çok zarif. Teşekkür ederim Amazon ve Zwilling.”

“Ürünün kendi ağırlığı oldukça hafif. Ben soğuk tutmak için kullandım ve vadettiği şekilde karşılıyor. Kullandığım diğer termoslardan farklı olarak içmesi daha rahat, dökülme ve akma sorunu olmuyor. Ve kapak mandalı kilitlenebiliyor. Memnunum.”

Zwilling mataranın yanında Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (2,3 l) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kahvenin vazgeçilmez yancısı: Nestlé Damak Âlâ Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret (12x30 g)

Kahve keyfinin yanına yakışacak en lezzetli eşlikçilerden olan Nestlé Damak Âlâ, bol antep fıstıklı kreması ve sütlü çikolata kaplamasıyla klasik Damak lezzetine yepyeni bir yorum getiriyor. Her ısırıkta fıstığın tazeliği çikolatanın yumuşak dokusuyla buluşuyor ve ağızda dağılan yapısıyla kahve molasına mutluluk katıyor. Hem atıştırmalık olarak hem de kahvenin yanına eşlikçi olarak tüketebileceğiniz Nestlé Damak Âlâ, bu Kahve Haftası’nda çikolata tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yoğun kakao ve kaliteli Antep fıstığının buluştuğu muhteşem lezzet. "Çikolata yiyorum." demek için alıyorum.”

“Gerçekten çok lezzetli, 10 koli aldım bitti. Gelene gidene ikram ettik. Yine indirim olursa alacağım ama bu sefer 20 koli, takipteyiz.”

Nestlé gofretin yanında Kahve Dünyası Lavi Karışık Dolgulu Çikolata (400 g) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Taze çekirdek kokusunu sevenlere: Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve ve Baharat Öğütücü

Kahve Haftası’nda mutfağında taze kahve kokusu eksik olmasın isteyenler için Briz gerçek bir fırsat ürünü! 200 W motor gücü sayesinde kahve çekirdeklerini saniyeler içinde istediğiniz incelikte öğüten cihaz, 70 gramlık çıkarılabilir paslanmaz çelik hazneli yapısıyla hijyen açısından büyük kolaylık sağlıyor. Bas-çalıştır özelliğiyle oldukça pratik olan öğütücü, kaydırmaz taban ayaklarıyla da güvenli kullanım sunuyor. İster kahve ister baharat için kullanın, Briz ile mutfakta harikalar yaratmak elinizde!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli bir öğütücü, parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de önemli, watt değeri de muadillerinden yüksek.”

“Anneme ve kardeşime de aldık. Haznesi çelik ve çıkarılabiliyor. Kahve ve toz şeker öğütmede kullanıyorum. Genel olarak memnunum.”

Briz öğütücünün yanında Eti Lifalif Bitter Çikolatalı Yulaf Bar (16x35 g) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Evde barista deneyimi: Hario V60 Kahve Demleme Seti

Kahve demlemeye yeni başlayanlar için mükemmel bir başlangıç seti olan Hario V60 seti, özel damlama yöntemiyle kahvenin aromasını tam kıvamında olmasını garantiliyor. Dayanıklı plastik dripper, seyahatlerde bile kırılma korkusu olmadan kullanılabiliyor. Isıya dayanıklı cam sürahi, ölçü kaşığı ve 40 adet filtre kağıdıyla birlikte gelen bu set, her kahve demleme sürecini keyifli bir ritüele dönüştürüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel, işini yapıyor ve mutfak raflarında veya masa üstünde duracak kadar zarif.”

“İyi kahve yapmak için en sevdiğim yöntemlerden biri. Set, fiyatına göre mükemmel bir değer sunuyor. Bu yöntemde kahve seçimi, çekirdeklerin tazeliği ve suyun demlenme zamanlaması önemli bir rol oynuyor, bu yüzden V60 hakkında birçok video izleyerek daha fazla bilgi edinmeye değer.”

Hario kahve demleme setinin yanında Bialetti Moka Express: 3 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kahvenin en iyi eşlikçisi: Agatha Christie | Acı Kahve

Kahve eşliğinde okunacak gizemli bir hikaye arayanlar için harika bir roman olan Agatha Christie’nin Acı Kahve eseri, ünlü dedektif Hercule Poirot’nun zekasını konuşturduğu sürükleyici bir eser. Ünlü bir fizikçi olan Sir Claude Avory'nin cinayetini çözmeye çalışan Poirot, her detayda kahve kadar yoğun bir merak duygusu yaratıyor. Polisiye severlerin elinden bırakamayacağı bu klasik, Kahve Haftası’nda kahve keyfine kitapla eşlik etmek isteyenler için mükemmel bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap okuma alışkanlığı edinemeyenler için çok iyi bir başlangıç Agatha Christie romanları çünkü dili çok sade ve olayları çok ilgi çekici bana göre. Zaten suç ve gizem türüne bayılıyorum, bir de böyle bir anlatım olunca olaylar kendiliğinden akıp gidiyor kitapta. Alın okuyun gerçekten çok keyifli.”

“İlk okuduğum Agatha kitabı olmasına rağmen hikayesi ve karakterlerin işlenişi çok güzeldi, okumak isteyenler varsa gözü kapalı alıp okumalı bence."

Acı Kahve kitabının yanında Sarah Bakewell | Varoluşçular Kahvesi: Özgürlük, Varoluş ve Kayısı Kokteylleri ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Gerçek kahve tadını arayanlara: Tchibo Eduscho Caffe Crema Prof. Çekirdek Kahve (1 kg)

Kahve Haftası’nda profesyonel lezzet peşindeyseniz Tchibo’nun bu özel harmanı tam size göre! Güney Amerika ve Asya’nın verimli topraklarından özenle seçilen Arabica ve Robusta çekirdekleriyle hazırlanan karışım, koyu kavrulmuş yapısıyla yoğun bir aroma sunuyor. Kahve makinelerinde mükemmel sonuç veren çekirdekleriyle her fincanda dengeli bir krema ve tam kıvamlı bir tat bırakan Tchibo, gerçek kahve tutkunlarının favorisi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak içimli, gövdeli değil, aroması orta bir kahve. Yorumlardakinin aksine hiç acı değil. Fiyatına göre oldukça iyi.”

“Bence fiyatından daha lezzetli bir kahve. Americano için çift shot gerekli. Ama içtikten sonra damakta güzel bir lezzet bıraktığını söyleyebilirim. Fena değilin üzerinde.”

Tchibo kahvenin yanında NESCAFÉ 3'ü1 Arada Sütlü Köpüklü Çözünebilir Kahve Karışımı (56x 17,4 g) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Her yudumda yoğun tat: Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopaket (100 g)

Yüksek kaliteli Arabica ve Robusta çekirdeklerinin özel harmanıyla hazırlanan Nescafé Gold, 10 kez daha ince öğütülmüş kahve çekirdekleri sayesinde yumuşacık bir içim, yoğun bir koku ve dolgun bir tat sunuyor. Sıcak suyla birkaç saniyede hazır olmasıyla pratik, aromasıyla ise tam bir keyif kaynağı olan Nescafé Gold, güne altın gibi bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi olacak bir kahve!

Kullanıcılar ne diyor?

“Birçok kahve markası kullanıyorum. Çok ayırt etmem ama Nescafe'nin kalitesini her kullandığımda hissedebiliyorum.”

“Çözünebilir hiçbir zaman taze ve iyi bir filtre kahvenin yerini tutmaz ama bazen ayak üstü de olsa hızlı bir şekilde kahve içmek için çözüm olabilir. Nescafe Gold bunun için iyi bir tercih. Hafif bir kahve değil, daha yoğun.”

Nescafé kahvenin yanında Nescafé Nescafe Classic Çözünebilir Kahve Ekopaket (100 g) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

