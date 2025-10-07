Kahve Haftası'na özel indirim başladı! İşte öne çıkan ürünler

Kahve kokusunun eve yayılıp sabahı güzelleştirdiği o anları kim sevmez ki? Kahve Haftası'nda ister sabah enerjisini yakalamak için sade bir espresso seviyor olun ister akşam keyfini süt köpüğüyle taçlandıran bir latte tutkunu… Her damak zevkine hitap eden kahve çeşitleri, makinalar, öğütücüler ve aksesuarlar özel indirimlerle sizi bekliyor. Kahve yapımını evde barista kalitesine taşımak isteyenler için tam zamanı olan bu fırsatları 13 Ekim bitmeden değerlendirmeyi unutmayın! İşte detaylar...
Kahve Haftası’nda damak zevkine düşkün olanların kaçırmaması gereken bir lezzet olan Julius Meinl Jubilaeum, Orta Amerika ve Papua Yeni Gine’nin yüksek yaylalarından toplanan özel Arabica ve Robusta çekirdeklerinin yumuşak harmanını sunuyor. Narenciye aromaları ve çiçeksi notalarıyla ferah bir içim sağlarken hafif-orta kavrumu sayesinde günün her saatine yakışan kahve, yüksek asiditesi ve tatlı içimiyle özellikle filtre kahve sevenler için mükemmel bir tercih.
Kahve Haftası’nın en keyifli eşlikçilerinden biri de Alpro Badem Barista! Kahvenizi ister sıcak ister soğuk yapın, Alpro’nun hafif badem aroması her yudumda fark yaratıyor. Laktozsuz, düşük şekerli ve tamamen bitkisel içeriğiyle hem damaklara hem sağlığa hitap ediyor. Köpüklü kahvelerde harika bir krema kıvamı yarattığı için özellikle latte ve cappuccino sevenler tarafından çok tercih edilen Alpro süt, evde barista performansı yakalamak isteyenler için birebir!
Kahve Haftası’nda geleneksel lezzet arayanlara özel bir fırsat sunan Kurukahveci Mehmet Efendi, yıllardır değişmeyen kalitesiyle tazeliğini özel teneke kutusunda korumaya devam ediyor. Her fincanda yoğun köpük, nefis aroma ve mis gibi kokusuyla Türk kahvesi keyfini yaşatması ve 24 aya kadar raf ömrü sayesinde kahvenizi her zaman ilk günkü tazeliğinde içebiliyorsunuz. Kurukahveci Mehmet Efendi, güne bol köpüklü bir Türk kahvesiyle başlangıç yapmak isteyenler için harika bir alternatif!
Kahve Haftası indiriminde hem şık hem de işlevsel bir ürün arayanlar için öne çıkan Zwilling Thermo Matara, vakum yalıtımlı yapısı sayesinde kahveyi 7 saate kadar sıcak, soğuk içecekleri ise 12 saate kadar serin tutuyor. Paslanmaz çelik gövdesi, sızdırmaz kapağı ve minimalist tasarımıyla hem ofiste hem dışarıda ideal bir kullanım sunuyor. Kaymaz tabanı ve kolay temizlenebilir kapağıyla da son derece fonksiyonel olan matara, her yudumda tazelik arayanlar için mükemmel bir yol arkadaşı.
Kahve keyfinin yanına yakışacak en lezzetli eşlikçilerden olan Nestlé Damak Âlâ, bol antep fıstıklı kreması ve sütlü çikolata kaplamasıyla klasik Damak lezzetine yepyeni bir yorum getiriyor. Her ısırıkta fıstığın tazeliği çikolatanın yumuşak dokusuyla buluşuyor ve ağızda dağılan yapısıyla kahve molasına mutluluk katıyor. Hem atıştırmalık olarak hem de kahvenin yanına eşlikçi olarak tüketebileceğiniz Nestlé Damak Âlâ, bu Kahve Haftası’nda çikolata tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!
Kahve Haftası’nda mutfağında taze kahve kokusu eksik olmasın isteyenler için Briz gerçek bir fırsat ürünü! 200 W motor gücü sayesinde kahve çekirdeklerini saniyeler içinde istediğiniz incelikte öğüten cihaz, 70 gramlık çıkarılabilir paslanmaz çelik hazneli yapısıyla hijyen açısından büyük kolaylık sağlıyor. Bas-çalıştır özelliğiyle oldukça pratik olan öğütücü, kaydırmaz taban ayaklarıyla da güvenli kullanım sunuyor. İster kahve ister baharat için kullanın, Briz ile mutfakta harikalar yaratmak elinizde!
Kahve demlemeye yeni başlayanlar için mükemmel bir başlangıç seti olan Hario V60 seti, özel damlama yöntemiyle kahvenin aromasını tam kıvamında olmasını garantiliyor. Dayanıklı plastik dripper, seyahatlerde bile kırılma korkusu olmadan kullanılabiliyor. Isıya dayanıklı cam sürahi, ölçü kaşığı ve 40 adet filtre kağıdıyla birlikte gelen bu set, her kahve demleme sürecini keyifli bir ritüele dönüştürüyor.
Kahve eşliğinde okunacak gizemli bir hikaye arayanlar için harika bir roman olan Agatha Christie’nin Acı Kahve eseri, ünlü dedektif Hercule Poirot’nun zekasını konuşturduğu sürükleyici bir eser. Ünlü bir fizikçi olan Sir Claude Avory'nin cinayetini çözmeye çalışan Poirot, her detayda kahve kadar yoğun bir merak duygusu yaratıyor. Polisiye severlerin elinden bırakamayacağı bu klasik, Kahve Haftası’nda kahve keyfine kitapla eşlik etmek isteyenler için mükemmel bir tercih!
Kahve Haftası’nda profesyonel lezzet peşindeyseniz Tchibo’nun bu özel harmanı tam size göre! Güney Amerika ve Asya’nın verimli topraklarından özenle seçilen Arabica ve Robusta çekirdekleriyle hazırlanan karışım, koyu kavrulmuş yapısıyla yoğun bir aroma sunuyor. Kahve makinelerinde mükemmel sonuç veren çekirdekleriyle her fincanda dengeli bir krema ve tam kıvamlı bir tat bırakan Tchibo, gerçek kahve tutkunlarının favorisi olmaya aday!
Yüksek kaliteli Arabica ve Robusta çekirdeklerinin özel harmanıyla hazırlanan Nescafé Gold, 10 kez daha ince öğütülmüş kahve çekirdekleri sayesinde yumuşacık bir içim, yoğun bir koku ve dolgun bir tat sunuyor. Sıcak suyla birkaç saniyede hazır olmasıyla pratik, aromasıyla ise tam bir keyif kaynağı olan Nescafé Gold, güne altın gibi bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi olacak bir kahve!
