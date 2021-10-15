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Kahvesiz yapamayanlara kötü haber! Uyanır uyanmaz kahve içerseniz vücudunuzda neler olur?

15.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimileri çaya kimileri kahveye düşkündür. Sabah ilk iş olarak kahve içmeden güne başlayamayanların sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Dünya genelinde yaygın olan bu alışkanlık genellikle “Kahve içmeden ayılamıyorum” sözüyle ifade edilir. Peki sabah ilk iş olarak kahve içmenin vücuda etkileri nelerdir?

Kahvesiz yapamayanlara kötü haber! Uyanır uyanmaz kahve içerseniz vücudunuzda neler olur?

Güne sıcak ve yeni demlenmiş bir kahve olmadan başlayamayanlar buraya! Zannedilenin aksine kahve güne başlamanın en etkili yollarından biri değildir. Uzmanlar bir fincan kahvenin tadını çıkarmak için en uygun zamanın öğle saatleri olduğunu düşünüyorlar. Peki sabahın erken saatlerinde kahve içtiğinizde vücudunuzda neler olur?

DAHA UYKULU HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Pek çok kişi kahve içmeyi uykusunun açılması ve daha zinde hissetmek için tercih eder. Kahve birçok kişinin enerji içeceği olarak kabul edilse de sanılanın aksine daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Kafein, stres hormonlarının seviyesini iki katına çıkarır ve uyku problemlerine yol açarak yorgunluğa neden olabilir. Örneğin güne bir fincan şekerli cappuccino ile başlarsanız vücudunuz şekeri dengelemek için insülin üretir ve kendinizi daha yorgun hissedersiniz.

VÜCUDUNUZ TEMEL MİNARELLERİ DAHA HIZLI KAYBEDER

Sabahın erken saatlerinde kahve içmek, birçok temel vitamin ve minerali kaybetmenize neden olabilir. Vücudunuz, sinir sisteminiz için hayati önem taşıyan magnezyum ve B vitaminlerinin emilimi konusunda sorun yaşayabilir. Ek olarak düzenli kahve tüketimi kalsiyum depolarınıza zarar verir ve kemiklerinizi daha kırılgan hale getirir.

MİDENİZ RAHATSIZ OLABİLİR

Kahve sindirim sistemini harekete geçirir. Dolayısıyla ishal olmanıza ve günün erken saatlerinde tuvalete çıkmanıza neden olabilir. Birçok insan sabah kahvesine süt ya da krema eklemeyi tercih eder. Laktoz içeren bu hayvansal ürünler, mide problemlerinizin artmasına neden olabilir.

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KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

Sade kahve yağ yakımına yardımcı olsa da uyku düzenini bozabilir. Yeterince uyumadığımızda daha çok acıkırsınız. Dolayısıyla fazla kahve tüketimi beraberinde kilo artışı gibi problemleri de getirebilir.

KAYGI VE STRESİ ARTTIRABİLİR

Sabah uyandığınızda stres hormonları en yüksek seviyededir. Kafein bir uyarıcı olduğu için vücudu harekete geçirir ve daha gergin hissetmenize neden olabilir. Hatta kimi durumlarda anksiyete ataklarını bile tetikleyebilir.

CİLT KURULUĞUNA NEDEN OLABİLİR

Kahve tüketimi arttıkça kişilerin tuvalet ihtiyacı da doğru orantılı olarak artar. Bu durumda vücudun su kaybetmesine neden olur. Vücut susuz kaldığında toksinlerin vücuttan atılması da zorlaşır. Tüm bunlar cildin kurumasına ve daha hızlı kırışmasına neden olabilir.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTEBİLİR

Sabah kahvesi, hücrelerin kan şekerini düzenlemesini zorlaştırır. Bu da beraberinde pek çok hastalığa davetiye çıkartır. Yüksek kan şekeri kilo alımına neden olabileceği gibi cilt enfeksiyonu riskini de arttırır.

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