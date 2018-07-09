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Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı: Saliha Sultan bulunacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba günleri Star TV'de ekrana gelen Kalbimin Sultanı adlı dizide başrolleri, Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova paylaşıyor. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Anna, mektubunun peşinde iken Hoşyar Sultan ise mektupta neler yazdığını öğrenmeye çalışıyor ve Saliha Sultan'ın kayıp olmasını bile Anna'nın üzerine yıkmaya çalışıyor. Saliha Sultan kurtulacak mı? Anna mektubu alabilecek mi? Mektupta neler yazıyor?

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanmaya başlayan Kalbimin Sultanı başrolünde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova yer alıyor. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması herkesi telaşlandırıyor. Sultan suçu kendinde bulurken Hoşyar Sultan, bundan da Anna'yı suçlu buluyor. Anna'nın mektubunda neler yazdığını öğrenmek isteyen Hoşyar Sultan onu tercüme ediyor. Saliha Sultanı kaçıran kişi Esma Sultan ile Halet Efendi'yi tehdit ediyor. Anna'nın sefir Dimitri ile konuşurken telaşlı olması Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Anna mektubunu geri alabilecek mi? Mektupta neler yazıyor? Saliha Sultan bulunacak mı?

KALBİMİN SULTANI 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…

Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.

Aksaf Arif ölmüş, son nefesinde Fettah Ağa’nın adını vermiştir. Heryerde aranan Fettah Ağa, ölmediğinden habersiz Esma Sultan ve Halet Efendi için büyük bir tehlikedir. Namık Paşa ise tüm bunlardan habersiz, “artık seni istemiyorum” diyen Esma Sultan’ı tekrar kazanmanın peşindedir.

Saliha Sultan, Civanmert’in evinde babasına bir oyun oynamaya karar verir ve Civanmert’e kim olduğunu hatırlamadığını söyler. Ama oynadığı oyun Saliha’yı başka bir serüvenin içine atacaktır.

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