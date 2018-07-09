Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı: Saliha Sultan bulunacak mı?

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanmaya başlayan Kalbimin Sultanı başrolünde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova yer alıyor. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması herkesi telaşlandırıyor. Sultan suçu kendinde bulurken Hoşyar Sultan, bundan da Anna'yı suçlu buluyor. Anna'nın mektubunda neler yazdığını öğrenmek isteyen Hoşyar Sultan onu tercüme ediyor. Saliha Sultanı kaçıran kişi Esma Sultan ile Halet Efendi'yi tehdit ediyor. Anna'nın sefir Dimitri ile konuşurken telaşlı olması Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Anna mektubunu geri alabilecek mi? Mektupta neler yazıyor? Saliha Sultan bulunacak mı?

KALBİMİN SULTANI 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…

Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.