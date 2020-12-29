Kalça estetiğiyle gündem olan Linet'in yeni imajı olay oldu

İbo Show'a konuk olan şarkıcı Linet değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamamıştı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet son hali ile 'Bu Linet mi?' dedirtti.

Kalça büyütme estetiği yaptıran şarkıcı Linet geçtiğimiz yaza mini şortlu paylaşımı ile damga vurmuştu. Estetikle bambaşka birine dönüşen Linet şimdi de kısacık kestirdiği saçlarıyla gündemde...

Saçlarını kısacık kestiren Linet'in bu haline takipçilerinden yorum yağdı. Çoğu takipçisi Linet'i bu haliyle beğenmezsen bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.

Yogo pozunu paylaşan Linet'in görüntüsüne yorum yağdı.

