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Kalça estetiğiyle gündem olan Linet'in yeni imajı olay oldu

29.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Kalça estetiğiyle gündem olan Linet'in yeni imajı olay oldu

Geçtiğimiz hafta İbo Show'a katılan Linet yeni imajıyla gündeme geldi. Şarkıcı Linet saçlarını kestirerek 2021 yılı için kendini yeni bir imaj yarattı.

İbo Show'a konuk olan şarkıcı Linet değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamamıştı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet son hali ile 'Bu Linet mi?' dedirtti.

Kalça büyütme estetiği yaptıran şarkıcı Linet geçtiğimiz yaza mini şortlu paylaşımı ile damga vurmuştu. Estetikle bambaşka birine dönüşen Linet şimdi de kısacık kestirdiği saçlarıyla gündemde...

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Saçlarını kısacık kestiren Linet'in bu haline takipçilerinden yorum yağdı. Çoğu takipçisi Linet'i bu haliyle beğenmezsen bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.

Yogo pozunu paylaşan Linet'in görüntüsüne yorum yağdı.

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