Kalça tartışmasına kulaklarını tıkadı! Khloe Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Khloe Kardashian, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda kalçasının normalden çok daha büyük göründüğü için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Takipçileri, televizyon yıldızını vücudunu olduğu gibi göstermek yerine gerçekçi olmayan vücut hatlarını ön plana çıkarmakla suçluyor.

Her fırsatta estetik olmadığını söyleyen Khloe Kardashian, bu sefer takipçilerinin sert yorumlarıyla karşı karşıya kaldı. Eleştirilere kulaklarını tıkayan 36 yaşındaki isim, ten rengi bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kardashian, fotoğraflardan birinde kızı True’yu da yanına aldı.

187 milyon takipçisi olan Khloe Kardashian, kendisine yöneltilen eleştirilere ithafen fotoğraflarını, "Sadece burada değilmişim gibi davran. Ben…" notuyla paylaştı.





