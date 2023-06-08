Kalçasına 15 cm’lik demir saplanan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvrandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Malezya'nın Selangor kentinde evlerinin yakınındaki bir alanda oyun oynayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk talihsiz bir kaza yaşadı. Annesinin evde olmadığı belirtilen çocuk duvarın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. 15 cm’lik demir çubuklardan birinin kalçasına saplandığı ifade edilen çocuk için bölgeye acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

DEMİR ÇUBUKLA BERABER HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı sözcüsü Wan Md Razali Wan Ismail, 12 yaşındaki çocuğu kalçasına saplanan demir çubukla birlikte hastaneye götürmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Must Share Haber'e göre, yaklaşık 20 dakika süren kurtarma operasyonu sırasında görgü tanıkları 12 yaşındaki çocuğun büyük bir acı içinde bağırdığını söyledi. Acil durum müdahalesinin sonrasında hastaneye götürülen çocuk acilen ameliyata alındı.

SÜREKLİ OLARAK OYUN OYNUYORDU

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuğun komşuları bölgedeki çocukların sık sık duvarların üzerindeki demir korkulukların üzerinde tehlikeli bir yarış oyunu oynadıklarını belirtti. Dışarıdan eve geldiğinde çocuğunun kalçasına demir saplandığını fark eden anne ise oğlunu uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söyledi.