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  4. Kalçasına 15 cm’lik demir saplanan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvrandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kalçasına 15 cm’lik demir saplanan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvrandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

08.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'nın Selangor kentinde ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocuk evlerinin önündeki duvarın üzerinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine polise haber verildi ve itfaiye ekipleri tarafından kalçasına demir saplanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kalçasına 15 cm’lik demir saplanan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvrandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Malezya'nın Selangor kentinde evlerinin yakınındaki bir alanda oyun oynayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk talihsiz bir kaza yaşadı. Annesinin evde olmadığı belirtilen çocuk duvarın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. 15 cm’lik demir çubuklardan birinin kalçasına saplandığı ifade edilen çocuk için bölgeye acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

DEMİR ÇUBUKLA BERABER HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

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Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı sözcüsü Wan Md Razali Wan Ismail, 12 yaşındaki çocuğu kalçasına saplanan demir çubukla birlikte hastaneye götürmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

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Must Share Haber'e göre, yaklaşık 20 dakika süren kurtarma operasyonu sırasında görgü tanıkları 12 yaşındaki çocuğun büyük bir acı içinde bağırdığını söyledi. Acil durum müdahalesinin sonrasında hastaneye götürülen çocuk acilen ameliyata alındı.

SÜREKLİ OLARAK OYUN OYNUYORDU

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İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuğun komşuları bölgedeki çocukların sık sık duvarların üzerindeki demir korkulukların üzerinde tehlikeli bir yarış oyunu oynadıklarını belirtti. Dışarıdan eve geldiğinde çocuğunun kalçasına demir saplandığını fark eden anne ise oğlunu uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söyledi.

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Malezya

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